Inter pred ponorom, Ivković i s trećim klubom ispada iz lige?!

U ludoj sezoni Zaprešićani su dočekali ulagače, pa ih brzo i ispratili, prepucavaju se preko medija s bivšim trenerom, gazda je prijetio da će ugasiti klub, (po)najbolji igrač zapeo je u Rusiji...

Dinamo, Lokomotiva, Rijeka, Slaven Belupo i Hajduk. To je raspored zaprešićkog Intera do kraja 1. HNL. Klub iz predgrađa je, praktički preko noći, od stabilnog kluba sa solidnim izlaznim transferima (Mlinar, Trajkovski, Nestorovski, Andrić, Posavec...) postao "ružno pače" domaćeg prvenstva.

U klub je došao čovjek s misijom. Tomislav Ivković (59) prihvatio se posla na koji mnogi ne bi ni pomislili. Preuzeo je Inter u travnju, u trenutku kad je klubu bila upitna prvoligaška licencija za iduću sezonu, u trenutku kad su se iz kluba počeli povlačiti misteriozni ulagači. Ovo misteriozni uzmite s dozom rezerve. Tako je priču na presici uoči nastavka prvenstva predstavio Branko Laljak, alfa i omega "diva iz predgrađa".

- Dobro je da smo ovu presicu napravili sad. Za šest mjeseci bilo bi prekasno, da ne razgovaramo o drugoj ligi, da spasimo Inter. Klub je došao do momenta kad se nešto trebalo promijeniti. Mi smo početkom prošle godine donijeli stratešku odluku da idemo u privatizaciju. Imali smo prošle godine dva ozbiljna pokušaja preoblikovanja, ali to nije realizirano pa smo ušli u tešku financijsku situaciju. Ovaj klub nema lipe duga iz prošlosti, ne mislim tu na 2019. godinu. Sad smo imali ozbiljne probleme - pričao je tad Laljak pa s gnušanjem odbacio glasine da je u klub ušao srpski menadžer <strong>Velibor Kvrgić</strong>, koji u klubu ima nekoliko svojih igrača.</p><p>- Velibor Kvrgić nije preuzeo klub, to nije točno, klub ostaje udruga građana. Klub surađuje s pet-šest agencija, tako i s onom gospodina Kvrgića koji ima četiri igrača u našem rosteru. S tim sam sve rekao. U klub je ušao jedan poduzetnik, prijatelj kluba. Kad ćete ga upoznati? Sam će vam se predstaviti za nekoliko dana, sad je na Bliskom istoku - ispalio je Laljak, a od tog misterioznog gospodina ni traga ni glasa.</p><h2>Potjerali rekordera zbog ulagača</h2><p>Trenersku klupu tad je od<strong> Samira Toplaka</strong> preuzeo slatkorječivi Crnogorac <strong>Željko Petrović</strong> (54), ali to je otprilike bilo - to. Rezultat nije napravio. Inter je već tad došao na zub javnosti i navijača. Toplak je ipak ušao u povijest kluba, ali i HNL-a kao najdugovječniji trener na klupi nekog kluba. </p><p>Na klupi Intera je u ligaškim susretima sjedio 230 puta od čega je pobijedio 61 put, 67 puta osvajao je bod, dok je u 102 utakmice izgubio. S obzirom na stanje u zaprešićkom prvoligašu, kneginečki je stručnjak uvijek izvlačio maksimum iz svojih igrača bez obzira na situaciju.</p><p>Toplak je tvrdio da ljutnje na Laljka i kompaniju nema, čak smo ga viđali na utakmicama Intera u 1. HNL (prije preuzimanja Varaždina) u statusu prijatelja kluba. Prihvatio je tezu po kojoj je otišao da spasi klub, ali kad mu misteriozni ulagači nisu isplatili dugovanja počelo je natezanje.</p><p>- Kad lažete i muljate sve vam se vrati - slavodobitno je ustvrdio Toplak nakon serije pobjeda svoje momčadi te Interovih loših rezultata.</p><p>Branko Laljak prijetio je da će ugasiti klub, a čak je i korona pokvarila planove jer zbog nje je (po)najbolji igrač Serderov zapeo u Rusiji uoči završnice sezone.</p><p>Inter za osmoplasiranim Varaždinom zaostaje čak deset bodova, a ima težak raspored. Ivković je izgubio svih pet utakmica na klupi Intera (1-9 gol razlika) i mogao bi, ako Inter ispadne u 2. HNL, oboriti jedan negativan rekord. Naime, Ivković bi postao prvi trener u 1. HNL koji je ispadao u drugu ligu s tri kluba. </p><h2>Hoće li Ivković u knjige negativnih rekorda?</h2><p>Prvi put u trenerskoj karijeri takvo je razočaranje doživio na klupi <strong>Međimurja </strong>2010. Preuzeo je momčad sedam kola prije kraja kao "vatrogasno rješenje", prosječno je osvajao bod po utakmici, ali to nije bilo dovoljno. Sličan scenarij zadesio ga je u Rudešu prošle sezone. Zagrebački je klub bio na koljenima, raskinuli su suradnju s Alavesom, a momčad su "krpali" s posuđenim igračima. U takvim uvjetima u 18 utakmica Ivković nije mogao bolje od 0,6 bodova po utakmici, koliko je osvajao.</p><p>Scenarij ispadanja u 2. HNL za Inter bi bio poguban. Klub je to velike tradicije koji je osvojio prvo (doduše neslužbeno) prvenstvo Hrvatske, kad su na turniru 'Slobodna Hrvatska' u šest utakmica ostvarili tri pobjede i tri remija te tako pored HAŠK Građanskog, Rijeke, Zagreba, Istre, Zadra i Pule došli do trofeja kojim se i danas znaju dičiti. Onaj pravi, osvojili su godinu dana kasnije kad su postali prvi osvajači Hrvatskog nogometnog kupa. </p><p>I sad ispada kao da za taj Inter nikoga nije briga. Ove sezone prosječno ih je gledalo 808 gledatelja, što je manje i od nekih drugoligaša. Čak i na utakmice Lokomotive dolazi više gledatelja, njih 999 u prosjeku. Tužno je vidjeti na što je spao klub kroz čije su odaje prošli i razvijali se Modrić, Ćorluka, Lovren, Eduardo... "Divlje svinje" odavno nisu uz klub, a Laljkove trupe podržava tek šačica lokalaca.</p><p>Pred Ivkovićem je 'nemoguća misija', vidjet ćemo hoće li biti uspješan kao <strong>Tom Cruise</strong>, hoće li biti zaprešićki Ethan Hunt...</p>