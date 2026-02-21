Obavijesti

Inter srušio Lecce i zacementirao se na vrh. Sučić igrao 60 minuta

Foto: Remo Casilli

Inter pobjedom nad Lecceom povećao prednost na vrhu! Mhitarjan i Akanji osigurali 2-0, Sučić igrao do 60. minute. Lecce ostaje u zoni ispadanja, drama se nastavlja

Nogometaši Intera povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na 10 bodova ispred drugog Milana sigurnom 2-0 gostujućom pobjedom protiv skromnog Leccea u susretu 26. kola.

Serie A - Lecce v Inter Milan
Inter je u Lecceu igrao kombiniranom sastavu te je otpor domaćih "slomio" pred kraj dvoboja golovima Mhitarjana (75) i Akanjia (82).

Petar Sučić igrao je do 60. minute za Inter koji sada ima 64 boda, 10 više od Milana, dok je Lecce ostao 17. sa 24 boda, koliko imaju 15. Genoa i 16. Cremonese, a tri boda manje ima 18. Fiorentina koja u ponedjeljak igra protiv Pise.

