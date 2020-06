Inter sve dalje od naslova! Kiksali kod kuće sa Sassuolom

<p>Iako je ostalo još deset kola do kraja Serie A<strong>, Inter</strong> je sve dalje od naslova. Pravu ljepoticu odigrali su protiv<strong> Sassuola</strong> na Giuseppe Meazzi. Gubili su pa preokrenuli, a onda primili gol za 3-3 u posljednjim minutama susreta.</p><p>'No Broz, no party', slobodno mogu reći navijači Intera. Marcelo Brozović je propustio utakmicu zbog ozljede, a njegova momčad je na početku izgledala totalno pogubljeno. Sassuolo je iskoristio tu početnu pogubljenost te su već u 4. minuti zabili preko Caputa.</p><p>Gosti su prvo poluvrijeme bili puno bolja momčad dok je Inter 'mrljavio' u napadu i pokušavao ugurati loptu u mrežu na silu. Falila im je stabilnost u veznoj lini, a ona je ostala na tribinama zajedno s Brozovićem. Iako su izgledali jako loše, momčad Antonija Contea je napravila preokret krajem prvog dijela. Prvo je Romelu Lukaku zabio za 1-1 iz penala u 41. minuti, a u prvoj minuti sudačke nadoknade Biraghi je donio i konačni preokret.</p><p>Inter je pak dominirao u drugom dijelu i izgledalo je da će lako do pobjede. A onda šokovi u završnici utakmice. Domenico Berardi je izjednačio iz penala u 81. minuti, ali Borja Valero je spasio svoju momčad zabivši gol za 3-2 u 86. minuti. Ipak, tako se barem činilo.</p><p>Sassuolo, koji je odigrao sjajnu utakmicu, priredio je novi šok u posljednjim minutama. Nakon brze kontre, Magnani je utrpao loptu u 89. minuti za konačnih 3-3!</p><p>Škriniar je stigao do kraja utakmice dobiti i drugi žuti karton, a trener Antonio Conte je u nevjerici promatrao posljednji sučev zvižduk. Inter je sve dalje od naslova. Juventus im bježi osam bodova i teško je vjerovati da to mogu nadoknaditi iako je do kraja ostalo još osam kola. </p><p> </p>