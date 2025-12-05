Internet sprda sve oko ždrijeba SP-a: 'Trumpova propaganda', 'Pa ovo izgleda kao Eurovizija'

Svečana ceremonija ždrijeba Svjetskog prvenstva izgleda grandiozno i domaćini su se potrudili da od toga naprave veliki spektakl. Nastupi Andree Baccellija i Robbieja Williamsa, dodjela nagrade za mir, Heidi Klum i Kevin Hart kao voditelji. Ipak, sva ti izgleda kičasto i jako puno navijača već je počelo "bacati fore" na ceremoniju ždrijeba.

Donald Trump dobio je Fifinu nagradu za mir i jako puno gledatelja to nije dobro primilo. Rečeno je kako je spriječio osam ratova i sipale su se riječi hvale za američkog predsjednika, a na društvenim mrežama krenule su urnebesne objave vezane za to. Posebno ističu kako je očito da je Trump sam za sebe izmislio nagradu te da to nikako nema smisla. Fifina nagrada za mir ove se godine prvi put dodjeljuje i Trump je prvi dobitnik. Mnogi su istaknuli da je ovo Trumpova propaganda i da za to nema mjesta na ždrijebu.

Navijači se šale i s Williamsom koji je u sred nastupa napravio slavlje koje obično radi Chelseajeva zvijezda Cole Palmer, a praktički nitko nije ostao pošteđen od internetskih memesa.