Internet ubija United, a trener senzacije kaže: 'Nervoza? Ma bila mi je samo pred ženom...'

Jednu od najvećih blamaža doživio je Manchester United u Carabao kupu. Crveni vragovi ispali su od četvrtoligaša Grimsbyja nakon čak 13 serija penala, a do same završnice sjajni Grimsby vodio je i 2-0. Jako dugo će trebati Unitedu da ispere sramotu sa sebe, a društvene mreže uvelike se rugaju s posrnulim velikanom. Uz to, jedna izjava trenera Grimsbyja dobrano je nasmijala internet, a i dodala sol na ranu Amorimovoj momčadi.

- Nisam bio nervozan. Rekao sam ženi poslije utakmice da je jedini trenutak u životu kad sam bio nervozan je kad sam ju čekao za oltarom. Vjenčanje je trebalo krenuti u dva sata, a ona se pojavila pola sata kasnije - rekao je David Artell nakon povijesnog rušenja Manchester Uniteda.

Da je internet nemilosrdan prema ovakvim blamažama ne treba ni naglašavati, ali je sada zajednica na X-u bila posebno raspoložena. Neki nazivaju Onanu najgorim pojačanjem u povijesti kluba, drugi su istaknuli da će ovo biti jako duga sezona za Manchester United, a svi su složni da je ovo nezapamćena sramota kluba s Old Trafforda koji nikako da prestane davati materijala društvenim mrežama.

Pogledajte neke od najboljih "štoseva":