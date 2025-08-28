Obavijesti

ČETVRTOLIGAŠ IZBACIO VELIKANA

Internet ubija United, a trener senzacije kaže: 'Nervoza? Ma bila mi je samo pred ženom...'

Piše Jakov Drobnjak,
Izjava Davida Artella nasmijala je društvene mreže nakon povijesne pobjede Grimsby Towna protiv Manchester Uniteda

Jednu od najvećih blamaža doživio je Manchester United u Carabao kupu. Crveni vragovi ispali su od četvrtoligaša Grimsbyja nakon čak 13 serija penala, a do same završnice sjajni Grimsby vodio je i 2-0. Jako dugo će trebati Unitedu da ispere sramotu sa sebe, a društvene mreže uvelike se rugaju s posrnulim velikanom. Uz to, jedna izjava trenera Grimsbyja dobrano je nasmijala internet, a i dodala sol na ranu Amorimovoj momčadi.

- Nisam bio nervozan. Rekao sam ženi poslije utakmice da je jedini trenutak u životu kad sam bio nervozan je kad sam ju čekao za oltarom. Vjenčanje je trebalo krenuti u dva sata, a ona se pojavila pola sata kasnije - rekao je David Artell nakon povijesnog rušenja Manchester Uniteda.

Da je internet nemilosrdan prema ovakvim blamažama ne treba ni naglašavati, ali je sada zajednica na X-u bila posebno raspoložena. Neki nazivaju Onanu najgorim pojačanjem u povijesti kluba, drugi su istaknuli da će ovo biti jako duga sezona za Manchester United, a svi su složni da je ovo nezapamćena sramota kluba s Old Trafforda koji nikako da prestane davati materijala društvenim mrežama.

Pogledajte neke od najboljih "štoseva":

