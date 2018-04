Krvavi derbi: Mandžo ima rupu u nozi i igra, interovcu crveni!

Inter i Juventus igraju derby della Italia u Milanu, najveći talijanski derbi, utakmicu koja bi mogla usmjeriti prvenstvo, pomoći ili odmoći Napoliju koji lovi Juve u završnici prvenstva. Rezultat je 2-1 za Inter.

Juve je poveo u 14. minuti golom Douglasa Coste.

Samo četiri minute nakon toga, Inter je dobio izravni crveni karton nakon brutalnog i teško shvatljivog starta Urugvajca Matiasa Vecina nad Marijem Mandžukićem. Nagazio je namjerno Vecino našeg igrača.

Daniele Orsato prvo to nije primijetio, ali javio mu je sudac koji gleda utakmicu u kontrolnoj sobi. Nakon što je pogledao situaciju, Orsato je izvadio crveni karton.

Potpuno zasluženo.

Mandži je iz noge potekla krv, ali nastavio je utakmicu.

How can any sane person ask if Matias Vecino should have been sent off after doing this? pic.twitter.com/2dnq0SvZvM