NOVA SURADNJA

Intersport i Dinamo predstavili novu Dinamo lifestyle kolekciju uz druženje s brojnim fanovima

Piše Hrvoje Tironi,
Zagreb: Igrači Dinama na druženju s navijačima | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Marko Soldo, Mateo Lisica i Cardoso Varela družili su se u Petrinjskoj s brojnim navijačima Dinama, odradili brojne 'selfieje', dali mnoštvo autograma.

Intersport i GNK Dinamo udružili su snage kako bi predstavili novu službenu Dinamo lifestyle kolekciju, koja je od danas dostupna kroz Intersport prodajnu mrežu i web shop. Tim je povodom u Intersport trgovini u Petrinjskoj ulici održano posebno druženje s navijačima Dinama, na kojem su sudjelovali i nogometaši “modrih” - Marko Soldo, Carlos Varela i Mateo Lisica.

Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka 00:48
Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Tijekom ugodnog druženja s brojnim navijačima, Dinamovi su igrači otkrili dio atmosfere iz svlačionice nakon niza odličnih rezultata u HNL-u, a komentirali su i novu kolekciju koja će od sada biti dostupna svim navijačima kroz Intersport, službenog prodajnog partnera GNK Dinamo asortimana.

Zagreb: Igrači Dinama na druženju s navijačima | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nova Dinamo lifestyle kolekcija donosi pažljivo osmišljene komade za svakodnevno nošenje - od hoodica s patentnim zatvaračem, trenirki i kratkih hlača do majica dugih i kratkih rukava. Kolekcija je izrađena od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju trajnost i udobnost, dok moderni krojevi i diskretni klupski detalji naglašavaju pripadnost i ljubav prema “plavima”.

- Drago nam je što smo ovu posebnu kolekciju mogli predstaviti upravo kroz druženje s navijačima, koji su srce i duša ovog kluba. Cilj je bio ponuditi odjeću u kojoj će se svaki Dinamovac osjećati ugodno, bilo na tribinama, u gradu ili u svakodnevnim aktivnostima - poručili su iz Intersporta.

Zagreb: Igrači Dinama na druženju s navijačima | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Službena Dinamo lifestyle kolekcija dostupna je u svim Intersport trgovinama i putem internetske prodaje na www.intersport.hr.

- Zadovoljan sam, ovo na sebi što imam je odlično i ponijet ću kući. Viđam puno ljudi kako nosi kolekciju po gradu i lijepo je vidjeti da Zagreb diše s Dinamom - rekao je Marko Soldo, nogometaš Dinama, dok je njegov suigrač Mateo Lisica dodao:

- Imam jaknu iz nove kolekcije, stvarno mi se sviđa, topla je i dobra za styling.

