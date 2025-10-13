Invazija Boysa na Malmö: Dinamo dobio novi kontigent ulaznica, imat će veliku podršku

Šokantni poraz od Lokomotive (2-1) uoči reprezentativne stanke malo je pokvario idilu u Dinamu, ali bez obzira na novi kiks u prvenstvu, iza 'modrih' je fenomenalnih mjesec dana tijekom kojih su pobijedili Hajduk (2-1) na Poljudu pa potom kao iz snova otvorili novu europsku avanturu pobijedivši Fenerbahče (3-1) i Maccabi Tel Aviv (3-1) u Europskoj ligi.

Mario Kovačević i njegovi igrači imali su priliku predahnuti, presložiti se i nastaviti po utabanom putu koji ih u subotu vodi na maksimirski ogled protiv Osijeka u 10. kolu HNL-a, a onda sljedećeg četvrtka, odnosno 23. studenog, ih čeka novi europski ogled.

Dinamo, kao trenutačno prva momčad na ljestvici Europske lige, gostuje kod Malmöa, trenutačno posljednjeplasirane momčadi. Švedski velikan je u velikoj krizi, nalazi se na tek sedmom mjestu u domaćem prvenstvu, a u Europskoj ligi izgubili su od Viktorije Plzen (3-0) i Ludogoreca (2-1). Zbog sjajne europske forme 'modrih', ali i lošeg momenta u kojem se nalaze Šveđani, navijači vjeruju u još jednu pobjedu. I što je najvažnije, oni će ih pokušati pogurati do nje jer će Dinamo imati veliku podršku u gradu Zlatana Ibrahimovića.

Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Malmö je 'modrima' ustupio 1025 ulaznica, Bad Blue Boysi su otkupili 472 ulaznice, a ostatak je išao u online prodaju. Sve ulaznice razgrabili su vlasnici godišnjih ulaznica pa članovi kluba nisu ni imali priliku.

Zbog ogromnog interesa navijača, Dinamo je intervenirao i kontaktirao Šveđane mogu li osigurati dodatni kontigent ulaznica. I dan kasnije, stigao je pozitivan odgovor iz Malmöa i osigurao dodatni kontigent ulaznica! Ustupili su 'modrima' dodatnih 500 ulaznica koje će članovi kluba moći kupiti u utorak, 14. listopada, isključivo online, a ako ostane raspoloživih ulaznica, u srijedu, 15. listopada, zakazana je slobodna prodaja.

Ukupna brojka navijača Dinama u Švedskoj tako bi trebala biti oko 1525, ali ne vjerujemo da će ostati na toj brojci. Kada je voljeni klub u pitanju, ne sumnjamo kako će se mnogi dinamovci snaći i doći do karte za domaću tribinu. Modri će imati veliku podršku navijača koji će ih gurati do nove europske pobjede.