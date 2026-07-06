Andrej Kramarić nije dobio previše minuta na Svjetskom prvenstvu. Iako je izbornik Dalić rekao da je spreman, Kramarić je imao nekih problema s trbušnim zidom te će ih operacijom otkloniti
Ipak je imao problem: Kramarić ide na operaciju trbušnog zida
Andrej Kramarić (35) nije bio u prvom planu Zlatka Dalića na Svjetskom prvenstvu. Igrao je u tri utakmice i u sve tri ušao je s klupe. Protiv Engleske u 78. minuti, protiv Paname je dobio drugo poluvrijeme, na utakmici s Ganom nije ulazio, a u još uvijek bolnom porazu s Portugalom ušao je u šestoj minuti nadoknade drugog dijela.
Kako se pisalo prije Mundijala, Kramarić je imao određenih problema s trbušnim zidom, a Zlatko Dalić rekao je kako je napadač Hoffenheima spreman ta da trenira normalno. Ipak, moguće da ga je u SAd-u nešto smetalo pa se odlučio riješiti tog problema. Kramarić u utorak ide na operaciju.
- Da, baš se vozim iz Slovenije, dogovorili smo operaciju za utorak - rekao je Kramarić Silviju Škrlecu na tportalu.
Kramarića nakon operacije očekuje povratak u Hoffenheim s kojim je izborio Europsku ligu. Apsolutna je legenda kluba u Bundesligi te će pokušati postaviti nove rekorde. S reprezentacijom ga krajem godine očekuje Liga nacija, ako odluči nastaviti igrati u dresu reprezentacije. Dalić je najavio da je došao kraj za neke igrače, a to bi, nažalost, mogao biti i Kramarić koji je dao nevjerojatan doprinos Hrvatskoj. Odluku bi mogao donijeti i prije Lige nacija.
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