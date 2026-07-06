Ipak je imao problem: Kramarić ide na operaciju trbušnog zida

Andrej Kramarić (35) nije bio u prvom planu Zlatka Dalića na Svjetskom prvenstvu. Igrao je u tri utakmice i u sve tri ušao je s klupe. Protiv Engleske u 78. minuti, protiv Paname je dobio drugo poluvrijeme, na utakmici s Ganom nije ulazio, a u još uvijek bolnom porazu s Portugalom ušao je u šestoj minuti nadoknade drugog dijela.

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako se pisalo prije Mundijala, Kramarić je imao određenih problema s trbušnim zidom, a Zlatko Dalić rekao je kako je napadač Hoffenheima spreman ta da trenira normalno. Ipak, moguće da ga je u SAd-u nešto smetalo pa se odlučio riješiti tog problema. Kramarić u utorak ide na operaciju.

- Da, baš se vozim iz Slovenije, dogovorili smo operaciju za utorak - rekao je Kramarić Silviju Škrlecu na tportalu.

Kramarića nakon operacije očekuje povratak u Hoffenheim s kojim je izborio Europsku ligu. Apsolutna je legenda kluba u Bundesligi te će pokušati postaviti nove rekorde. S reprezentacijom ga krajem godine očekuje Liga nacija, ako odluči nastaviti igrati u dresu reprezentacije. Dalić je najavio da je došao kraj za neke igrače, a to bi, nažalost, mogao biti i Kramarić koji je dao nevjerojatan doprinos Hrvatskoj. Odluku bi mogao donijeti i prije Lige nacija.