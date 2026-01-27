Hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić ipak se neće susresti u polufinalu mješovitih parova na prvom Grand Slamu sezone Australian Openu. Mektić je pobijedio s Amerikankom, a Pavić izgubio sa Srpkinjom
Ipak nema hrvatskog polufinala u Melbourneu. Mektić ide dalje
Nikola Mektić i Amerikanka Taylor Townsend, koji su postavljeni za četvrte nositelje, plasirali su se u polufinale konkurencije mješovitih parova nakon što su u četvrtfinalu bili uspješniji od rusko-američke kombinacije Irine Hromačeve i Christiana Harrisona sa 6-4, 6-2.
U borbi za finale igrat će protiv domaćeg para s pozivnicom Olivije Gadecki i Johna Peersa, koji slavili protiv Mate Pavića i Srpkinje Aleksandre Krunić sa 6-1, 7-6 (6).
Podsjetimo, Mektić je do svog jedinog Grand Slam naslova u mješovitim parovima stigao upravo u Melbourneu 2020. kad mu je partnerica bila Čehinja Barbora Krejčikova.
Plasman u polufinale mješovitih parova izborili su i Brazilka Luisa Stefani i Salvadorac Marcelo Arevalo četvrtfinalnom pobjedom protiv Amerikanca Jamesa Tracyja i Kazahstanke Anne Daniline sa 2-6, 6-4, 10-7.
Posljednji putnik u polufinale bit će poznat nakon susreta Čehinje Katerine Siniakove i Nizozemca Sema Verbeeka protiv Francuza Kristine Mladenović i Manuela Guinarda.
