Ipak nema hrvatskog polufinala u Melbourneu. Mektić ide dalje

Nikola Mektić i Amerikanka Taylor Townsend, koji su postavljeni za četvrte nositelje, plasirali su se u polufinale konkurencije mješovitih parova nakon što su u četvrtfinalu bili uspješniji od rusko-američke kombinacije Irine Hromačeve i Christiana Harrisona sa 6-4, 6-2.

U borbi za finale igrat će protiv domaćeg para s pozivnicom Olivije Gadecki i Johna Peersa, koji slavili protiv Mate Pavića i Srpkinje Aleksandre Krunić sa 6-1, 7-6 (6).

Podsjetimo, Mektić je do svog jedinog Grand Slam naslova u mješovitim parovima stigao upravo u Melbourneu 2020. kad mu je partnerica bila Čehinja Barbora Krejčikova.

Plasman u polufinale mješovitih parova izborili su i Brazilka Luisa Stefani i Salvadorac Marcelo Arevalo četvrtfinalnom pobjedom protiv Amerikanca Jamesa Tracyja i Kazahstanke Anne Daniline sa 2-6, 6-4, 10-7.

Posljednji putnik u polufinale bit će poznat nakon susreta Čehinje Katerine Siniakove i Nizozemca Sema Verbeeka protiv Francuza Kristine Mladenović i Manuela Guinarda.