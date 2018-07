Ipak ništa od finala: Škugor je izgubio od 'polovice' Bryana...

Hrvatski tenisač Franko Škugor nije se s Britancem Dominicom Inglotom uspio plasirati u finale muških parova na trećem ovogodišnjem "grand slam" turniru Wimbledonu, bolji od njih su u polufinalu biti Amerikanci Mike Bryan i Jack Sock sa 6-3, 6-1, 6-7 (11), 6-7 (4), 6-4 nakon više od tri sata igre.

Škugoru je ovo bio drugi uzastopni naslov u polufinalu Wimbledona, ali i drugi poraz. Prošle godine je s Nikolom Mektićem izgubio od Mate Pavića i Austrijanca Olivera Maracha također nakon pet setova.

It's over! @dominglot and partner Franko Skugor have lost by three sets to two against Mike Bryan and Jack Sock in the men's doubles semi-finals@Jay27798 and @harriet_dart are currently in action in the mixed doubles quarter-finals#BackTheBrits



📺 https://t.co/eKvgZEPJfr pic.twitter.com/ManTYIaDUG