'Ipak smo mi doprvaci svijeta i ne može to preko noći nestati'

Uoči utakmice s Litvom, U-21 nastupit će bez sedmorice igrača zbog zaraze novim korona virusom. U susret ulazimo bitno oslabljeni, ali o plasmanu na EP ovisi i rezultat iz nekih drugih skupina

<p><strong>Hrvatsku U-21 reprezentaciju</strong> u utorak očekuje posljednja utakmica u kvalifikacijama za<strong> Europsko prvenstvo</strong>, a u Litvu će <strong>Igor Bišćan</strong> morati bez sedmorice svojih igrača</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bišćan uoči Škotske</strong></p><p> </p><p>Zbog zaraze korona virusom dva člana stručnog stožera i sedam igrača reprezentacije, trener je odmah uputio dodatne pozive Marku Điru, Dionu Drenu Belju, Ivanu Dolčeku, Josipu Mitroviću te Danielu Štefulju.</p><p>- U zadnjoj utakmici ćemo dati sve od sebe, ali ne ovisimo sami o sebi. Pratit ćemo utakmicu s Grčkom i Škotskom, ali na nama je da damo sve od sebe i pobijedimo tu utakmicu - rekao je <strong>Luka Ivanušec</strong> uoči utakmice protiv Litve.</p><p>- Bilo je to jako teško gledati, sve bih dao da sam mogao biti tamo i da sam mogao pomoći ekipi. Lijepo prvo poluvrijeme, vodili smo 2-0, već smo mislili da smo na Euru, ali dogodi se pad koncentracije i neki loši postupci koji su nas na kraju koštali. Baš mi je žao što nisam mogao igrati - dodao je.</p><p>'Mini vatreni' u utorak od 17 sati igraju posljednje kolo kvalifikacija za EP protiv Litve, a kako bi ostali u minimalnim šansama za plasman na Euro, potrebna nam je pobjeda protiv Litve. Sada ulazimo u susret bitno oslabljeni protiv protivnika kojeg smo u prvom susretu dobili 3-1.</p><p>- Pratimo i gledamo svaku utakmicu i vjerujem da imamo kvalitetu. Malo se previše piše u negativnom smislu, ali ja mislim da baš i nije tako te da će dečki pokazati dobru igru. Ipak smo mi doprvaci svijeta i ne može to preko noći nestati. Radi se nova selekcija igrača, dolaze mlađi i mislim da će se sve to dobro posložiti - kaže Dinamov veznjak.</p><p>- Utakmice koje smo morali dobiti nismo pobijedili. S nekim utakmicama jednostavno nismo imali sreće kao, primjerice, s Češkom kad smo izgubili 2-1. Apsolutno smo dominirali cijelu utakmicu, ali nam se na kraju nije poklopilo. Predobra smo momčad i bilo bi stvarno šteta da ne odemo na EP, to bi bio velik neuspjeh za ovu generaciju. </p><p>Kapetan mlade reprezentacija <strong>Nikola Moro</strong> također je istaknuo da ne ovisi sve o njihovoj igri nego i o rezultatima iz nekih drugih skupina, ali vjeruje u pobjedu i nada se prolasku na Europsko prvenstvo.</p><p>- U situaciji smo da ne ovisimo sami o sebi nažalost, igramo u isto vrijeme kada i Grčka i Škotska. Najvažnije da mi odradimo svoj dio posla i ostvarimo dovoljno dobar rezultat da osiguramo prolazak, ali moraju se poklopiti i rezultati iz nekih drugih skupina. Dok god postoji šansa da se kvalificiramo, mi ćemo vjerovati u nju i nadat se prolasku - kaže Moro.</p><p>- Skupina je naizgled lagana, bili smo favoriti u skupini, ali u dosta smo utakmica prokockali ono što smo imali, za što smo sami krivi. Mislim da imamo kvalitetu i, da igramo opet tu skupinu, možda bismo i prošli, ali trenutačno smo tu gdje jesmo i treba biti samokritičan - govori Moro.</p><p>Hrvatska je prošli tjedan remizirala sa Škotskom (2-2) nakon što je imala 2-0 te si tako otežala put na Euro, a da će on biti nemoguć, dala nam je do znanja Češka koja je dan poslije pobijedila Grčku 2-0. Tako su 'mini vatreni' izgubili svaku šansu za prvo mjesto, a jedina nada nam je ostala u osvajanju drugog mjesta. Škotska ne smije pobijediti u Grčkoj, a mi moramo dobiti i čekati rezultate iz drugih skupina.</p><p>- Nismo bili koncentrirani do kraja, napravili smo neke greške i to nas je koštalo možda i odlaska na EP. Grčka nema što dobiti niti izgubiti, poslije utakmice s nama (5-0) su se skroz raspali, ali, s obzirom da nemaju nikakvog pritiska, postoji šansa da Škotskoj oduzmu bodove - zaključuje kapetan momčadi.</p>