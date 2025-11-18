Obavijesti

SVLADALI UAE

Irak došao korak bliže SP-u

Piše HINA,
Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Nogometaši Iraka napravili su korak bliže nastupu na Svjetskom prvenstvu iduće godine nakon što su u posljednjem krugu azijskih kvalifikacija svladali Ujedinjene Arapske Emirate. Nakon 1-1 u prvom susretu, u kojem su domaćini bili UAE, u uzvratu je Irak na domaćem terenu slavio s 2-1. I to golom u 107. minuti iz penala.

Ujedinjeni Arapski Emirati su poveli u uzvratu golom Caia Lucasa u 52. minuti. Domaćin je izjednačio u 66. nakon što je Meme Ali pogodio poslije dobrog trzaja glavom. Sve do sudačke nadoknade bilo je 1-1, a onda je dosuđen penal za domaćina. Miran i precizan bio je Al Ammari za slavlje navijača na stadionu u Basri.

FIFA World Cup - AFC Qualifiers - Play Off - Second Leg - Iraq v United Arab Emirates
Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Interkontinentalne kvalifikacije, koje će se u ožujku održati u Meksiku, prije Iraka su osigurali DR Kongo, Nova Kaledonija i Bolivija. Turnir će popuniti još dvije reprezentacije iz CONCACAF zone, a od tih šest momčadi dvije će izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.

