Obavijesti

Sport

Komentari 2
MORAT ĆE U SAD

Iran stavljen pred gotov čin! Infantino: Nema plana B, C ili D. Samo plan A, igrat će na SP-u...

Piše Ivan Kužela,
Foto: Benoit Tessier

Fifa je odbila iranski zahtjev da se njihove utakmice na SP 2026. premjeste iz SAD-a u Meksiko! Odgovor krovne nogometne organizacije je da se logistički ne može pripremiti premještaj domaćinstva

Svjetska nogometna federacija (Fifa) odbila je zahtjev Irana da se utakmice njihove reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. godine premjeste iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko. Odluka je donesena usprkos visokim političkim i vojnim napetostima između Teherana i Washingtona, a iranskoj reprezentaciji sada prijeti i mogući bojkot natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

FIFA pokreće godišnju Nagradu za mir za izvlačenje pobjednika Svjetskog prvenstva, a Trump je jedan od kandidata 06:45
FIFA pokreće godišnju Nagradu za mir za izvlačenje pobjednika Svjetskog prvenstva, a Trump je jedan od kandidata | Video: 24sata/Reuters

Trumpove izjave i strah za sigurnost kao okidač

Iranski nogometni savez službeno je zatražio promjenu lokacije zbog, kako su naveli, ozbiljne zabrinutosti za sigurnost svojih igrača i delegacije. Tenzije su eskalirale nakon američkih i izraelskih vojnih napada 28. veljače, a nesigurnost je dodatno potaknula izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako je poručio da je Iran dobrodošao na turnir, dodao je kako ne vjeruje da je "prikladno da budu ondje, radi vlastitog života i sigurnosti".

U.S. President Donald Trump disembarks Air Force One as he arrives at Joint Base Andrews in Maryland
Foto: Kevin Lamarque

To je izazvalo oštru reakciju iz Teherana. Predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj poručio je da reprezentacija neće putovati u Ameriku nakon takvih poruka.

"Kada je Trump eksplicitno izjavio da ne može jamčiti sigurnost iranske reprezentacije, mi sigurno nećemo putovati u Ameriku", stoji u priopćenju iranskog saveza, u kojem se dodaje da je Iran u pregovorima s Fifom o održavanju utakmica u Meksiku. Osim sigurnosnih razloga, iranski veleposlanik u Meksiku požalio se i na "nedostatak suradnje Washingtona po pitanju izdavanja viza i pružanja logističke podrške".

Meksiko bio spreman, ali Fifa neumoljiva

Meksičke vlasti isprva su pokazale spremnost da uskoče kao zamjenski domaćin. Predsjednica Meksika, Claudia Sheinbaum, na upit novinara potvrdila je da je njezina zemlja otvorena za tu mogućnost.

- Meksiko održava diplomatske odnose sa svim zemljama svijeta i stoga ćemo pričekati da vidimo što će Fifa odlučiti, izjavila je.

Ipak, na kraju je upravo ona na konferenciji za medije objavila konačnu odluku koja je stigla iz Züricha.

​- Fifa je na kraju odlučila da se utakmice ne mogu premjestiti s originalnih lokacija - rekla je Sheinbaum, pojasnivši kako su joj iz krovne nogometne organizacije prenijeli da bi takav potez zahtijevao "golemi logistički napor", što je nemoguće izvesti manje od tri mjeseca prije početka turnira.

International Friendly - Costa Rica v Iran
Foto: Kaan Soyturk

Iz svjetske nogometne organizacije i službeno su poručili kako ne planiraju mijenjati raspored dogovoren još u prosincu 2025. godine. Brojni izvori iz Fife navode da bi preseljenje triju utakmica stvorilo ogromne komercijalne i organizacijske probleme jer su ulaznice već prodane, a globalni rasporedi televizijskih prijenosa i sponzorski ugovori davno su dogovoreni. Predsjednik Fife Gianni Infantino bio je jasan i prije dva tjedna:

​- Želimo da Iran igra, i Iran će igrati na Svjetskom prvenstvu. Nema plana B, C ili D - postoji samo plan A - poručio je Infantino.

Što sada? Iranu prijeti bojkot i ozbiljne sankcije

Odbijanjem zahtjeva, Iran je stavljen pred zid. Njihov je uvjet za sudjelovanje na turniru bio igranje utakmica izvan američkog teritorija. Prema rasporedu, Iran bi trebao igrati protiv Belgije i Novog Zelanda u Los Angelesu te protiv Egipta u Seattleu. Sada kada je ta opcija propala, iranski mediji pišu kako je mogućnost bojkota Svjetskog prvenstva postala znatno veća.

U slučaju da Iran doista odustane od nastupa, otvorilo bi se nekoliko scenarija. Najizgledniji je da bi njihovo mjesto zauzela neka druga azijska reprezentacija, a kao glavni kandidat spominju se Ujedinjeni Arapski Emirati. U Europi se situacija također prati s velikom pozornošću, a Italija, koja se nije plasirala, nada se da bi mogla dobiti novu priliku kroz eventualne dodatne kvalifikacije.

International Friendly - Costa Rica v Iran
Foto: KAAN SOYTURK/REUTERS

Eventualno povlačenje Irana ne bi prošlo bez posljedica. Prema pravilima Fife, takav bi potez mogao rezultirati drastičnim sankcijama, uključujući izbacivanje iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2030. godine i značajne novčane kazne.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
