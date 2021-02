Iranska trenerica Samira Zargari (37) trebala je nastupiti na Svjetskom skiajškom prvenstvu Cortini d'Ampezzo koje je završilo u nedjelju, ali njezin suprug odlučio se pozvati na iranski zakon te joj je zabranio izlazak iz zemlje.

Zargari je htjela biti uz svoje skijašice, a u razgovoru za Associated Press objasnila je zbog čega je točno došlo do ove bizarne situacije.

Naime, Zargari tvrdi da joj se suprug zapravo osvetio jer mu nije dala razvod koji je tražio zbog ljubavne veze u kojoj se nalazi s njezinom 'najboljom' prijateljicom.

- Nisam na to pristala i on me blokirao - rekla je Zargari, dodavši kako suprug oduvijek ismijava njezin posao trenerice.

Zargari se obratila Međunarodnoj skijaškoj federaciji, ali pomoć nije dobila.

Iz FIS-a su joj rekli da suosjećaju sa svim članovima reprezentacija koji ne mogu biti na SP-u, ali i da nisu u poziciji miješati se u zakone bilo koje države.

Zargari nažalost nije prva udana sportašica koju je suprug spriječio da napusti Iran. U 2015. godini, nogometašica Niloufar Ardalan propustila je Azijski Kup, turnir u futsalu nakon što joj je suprug oduzeo putovnicu.

Ženski sport u Iranu je gotovo nestao nakon Islamske revolucije koja se odvijala tijekom 1979. godine u jeku Hladnog rata. Dok je Zapadu još uvijek neshvatljivo trajanje Islamske Republike, muslimanski svijet se širi u duhu Homeinija.

Kulturni običaji i dan danas su sastavni dio sporta, pa tako iranska nogometna reprezentacija utakmice igra s tradicionalnim maramama ili hidžabima.

Fifa je 2012. godine odlučila ukinuti zabranu nošenja hidžaba na nogometnim terenima zbog religijskih uvjerenja i činjenice da velik broj žena zbog toga nije ne može igrati nogomet.