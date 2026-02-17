Iris Livaja posvetila emotivnu objavu Marku: 'A trebali smo ostati samo tri mjeseca...'

Prije točno pet godina, 17. veljače 2021. godine, Marko Livaja (32) vratio se u Hajduk. Iako "bijelima" nije donio toliko iščekivanu titulu, neupitno je obilježio eru na Poljudu. Najbolji je igrač Splićana od svog dolaska i za Hajduk je odigrao 189 susreta, zabio 98 golova i podijelio 46 asistencija.

Petu obljetnicu dolaska u Split obilježila je Livajina supruga Iris. Njegova izabranica oglasila se na društvenim mrežama emotivnom objavom.

- Na današnji dan, a trebali smo ostati samo tri mjeseca...

Livaja ne igra ove sezone pod Gonzalom Garcijom kao prethodnih godina. U 14 ligaških utakmica skupio je 782 minute te zabio dva i asistirao za jedan gol. Prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, ugovor s Hajdukom ima do 2027. godine.