Marko Livaja obilježava petu godinu od povratka u Hajduk, ali ova sezona teža je od prethodnih. Njegova supruga Iris dirljivo se prisjetila dolaska koji je trebao trajati samo tri mjeseca. Ugovor sa Splićanima ima do 2027.
Iris Livaja posvetila emotivnu objavu Marku: 'A trebali smo ostati samo tri mjeseca...'
Prije točno pet godina, 17. veljače 2021. godine, Marko Livaja (32) vratio se u Hajduk. Iako "bijelima" nije donio toliko iščekivanu titulu, neupitno je obilježio eru na Poljudu. Najbolji je igrač Splićana od svog dolaska i za Hajduk je odigrao 189 susreta, zabio 98 golova i podijelio 46 asistencija.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Petu obljetnicu dolaska u Split obilježila je Livajina supruga Iris. Njegova izabranica oglasila se na društvenim mrežama emotivnom objavom.
- Na današnji dan, a trebali smo ostati samo tri mjeseca...
Livaja ne igra ove sezone pod Gonzalom Garcijom kao prethodnih godina. U 14 ligaških utakmica skupio je 782 minute te zabio dva i asistirao za jedan gol. Prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, ugovor s Hajdukom ima do 2027. godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+