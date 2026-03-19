Obavijesti

Sport

Komentari 0
HARVEY VALE

Irska pred baraž za SP pozvala bivšeg kapetana Engleske!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Irska će 26. ožujka putovati na utakmicu protiv Češke, gdje bi im pobjeda osigurala domaći susret s Danskom ili Sjevernom Makedonijom 31. ožujka. Irci nisu bili na SP od 2002. godine

Admiral

Irska je pozvala bivšeg kapetana engleskih mlađih selekcija Harveyja Valea za utakmicu doigravanja za Svjetsko prvenstvo protiv Češke, objavio je u četvrtak Nogometni savez Irske (FAI).

Veznjak Vale, proizvod Chelseajeve akademije, bio je kapetan engleske reprezentacije koja je 2022. osvojila Europsko prvenstvo do 19 godina.

Chelsea v Shamrock Rovers - UEFA Europa Conference League - League Stage - Stamford Bridge
Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Sada dvadesetdvogodišnjak, čiji je prelazak u Irsku FIFA potvrdila prošli tjedan, pridružio se drugoligašu Queens Park Rangers u veljači 2025.

- Bio sam kapetan Engleske dobrih nekoliko godina, osvojili smo Europsko prvenstvo. Kada sam se pridružio QPR-u, upravo sam dobio irsko državljanstvo i putovnicu i ovdje sam upoznao irskog izbornika - rekao je Vale u videu objavljenom na društvenim mrežama QPR-a.

- Kad sam se pridružio, bio sam ozlijeđen a on je rekao da će me, kada se vratim, pazit.. Ovo je veliki trenutak i jako sam sretan što je u mene uložio povjerenje.

U zasebnoj izjavi, FAI je objavio da je irski izbornik Heimir Hallgrimsson potpisao produženje ugovora do kraja Europskog prvenstva 2028.

Irska će 26. ožujka putovati na utakmicu protiv Češke, gdje bi im pobjeda osigurala domaći susret s Danskom ili Sjevernom Makedonijom 31. ožujka. Irci nisu bili na SP od 2002. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026