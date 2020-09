Podsjetimo,\u00a0nogometa\u0161i\u00a0Tottenhama\u00a0izborili su plasman u \u010detvrtfinale\u00a0Liga kupa\u00a0nakon \u0161to su u susretu osmine finala poslije\u00a0izvo\u0111enja jedanaesteraca pobijedili\u00a0Chelsea\u00a0sa 5-4. Nakon 90 minuta susret je zavr\u0161io 1-1. U petoj je seriji Harry Kane zabio, a Mason Mount proma\u0161io cijeli gol.\u00a0

'Išao sam za njim da mu stvorim pritisak, da brže obavi te stvari'

Jose Mourinho nije bio sretan, ali 'zov prirode' jednostavno je bio jači od Diera koji se ekspresno zaputio u svlačionicu, dok je Chelsea napadao Spurse. A onda je 'The special one' odlučio pokazati Ericu što je pritisak

<p>Bilo je 15 minuta do kraja utakmice, ali <strong>Eric Dier </strong>nije mogao zaustaviti silovit napad. Ali ne <strong>Chelseajevih </strong>napadača, već 'zova prirode' te je otrčao na WC i ostavio <strong>Spurse </strong>s igračem manje. <strong>Jose Mourinho </strong>nije više imao zamjena, a on se također zaputio u svlačionicu jer je imao što za poručiti Dieru. </p><p>- Nije bio sretan, ali ja tu nisam mogao ništa, stvarno. Bio je to zov prirode. Čuo sam da su imali šansu kad nisam bio na terenu, ali srećom nisu zabili i mi smo na kraju ipak pobijedili - našalio se Dier nakon utakmice.</p><p>Portugalski stručnjak bio je malo mirniji nakon utakmice, a što se događa shvatio je u istom trenutku kad je vidio da njegov stoper napušta teren.</p><p>- Znao sam da mora ići, znao sam. Možda je to normalna stvar kad ste u potpunosti dehidrirani, kad u mišićima nemate ništa, što je bio slučaj - započeo je Mou pa nastavio:</p><p>- Znao sam da mora ići pa sam pokušao staviti pritisak na njega kako bi se što prije vratio na utakmicu. On je bio odličan primjer za sve koji su igrali ove dvije utakmice unutar 48 sati, a nadležni ne mare o tome, o igračima. Zato Eric Dier neće moći igrati u četvrtak - zaključio je Mou kako njegov stoper neće nastupiti na utakmici kvalifikacija za Europski ligu u kojoj Spursi dočekuju Maccabi iz Haife.</p><p>A dobro se našalio i Eric Dier koji je na kraju bio igrač utakmice te je svoju nagradu odlučio uručiti - wc školjki. </p><p>- Pravi igrač utakmice - kratko je poručio nogometaš Spursa.</p><p>Podsjetimo, nogometaši Tottenhama izborili su plasman u četvrtfinale Liga kupa nakon što su u susretu osmine finala poslije izvođenja jedanaesteraca pobijedili Chelsea sa 5-4. Nakon 90 minuta susret je završio 1-1. U petoj je seriji <strong>Harry Kane </strong>zabio, a <strong>Mason Mount </strong>promašio cijeli gol. </p>