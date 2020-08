'Iscrpile su nas kontre, a na kraju smo se morali braniti'

<p><strong>Igor Tudor</strong> je otišao, no <strong>Hajduk</strong> je ostao na stopostotnom učinku nakon prva dva kola. Bila je to dosta tvrda utakmica u <strong>Gradskom vrtu</strong> u kojoj su se Splićani puno bolje snašli od<strong> Osijeka</strong>. No susret su presudila dva gola u dvije minute...</p><p>Hajduk je poveo golom Jaira u 34. minuti, a samo dvije minute kasnije bilo je 2-0. Sjajni Jairo je izborio penal, a precizan je bio Caktaš. To je probudilo Osijek koji je krajem prvog dijela napokon krenuo prema naprijed, a u 43. minuti Jugović je zabio za 2-1 i postavio konačan rezultat.</p><p>Bilo je pitanje kako će hajdukovci reagirati nakon odlaska Igora Tudora, a reagirali su sjajno. U potpunosti su kontrolirali susret, prijetili, a oduševili su Jairo i Gyurcso koji su letjeli terenom. Status mađarskog nogometaša bio je upitan nakon što se vratio s posudbe, ali u dvije utakmice je pokazao da će Splićanima biti od velike pomoći.</p><p>- Igračima bih čestitao na ponašanju. Bili su fokusirani i zadržali normalnu glavu obzirom na sve što se dogodilo ovaj tjedan. Mislim da smo zasluženo dobili. Nismo zabili te neke šanse koje smo imali pa smo se morali braniti na kraju. Obranili smo gol, morali smo tako reagirati - rekao je Hari Vukas (47) koji je naslijedio Tudora na klupi.</p><p>Pred kraj susreta brojni neki igrači Hajduka su jedva stajali na nogama. Prvi Jairo, kojeg su prvo izdala pluća, a onda i mišići. A nakon njega i Gyurcsa.</p><p>- Pred kraj su ubacili ofenzivne igrače i morali smo ih spriječiti da ne zabiju. Potrošnja je bila velika. To je način igre Osijeka koji je ubacivao igrače prema naprijed, a mi smo uz to imali kontre. To treba istrčati, iscrpi to - rekao je za Arenu Sport.</p><p>Splićani se nadaju nastavku sjajnog niza, a u sljedećem kolu ih na Poljudu očekuje Slaven Belupo. </p><p>- Ne podcjenjujemo Belupo, neugodan su protivnik. Ova pobjeda je za nas bitna i draga, ali idući tjedan ćemo se fokusirati na Belupo i koncentrirati se na tu utakmicu - završio je on. </p><p>Naravno, razočaran je bio trener Osijeka Ivica Kulešević. Bio je to bitno drugačiji Osijek u odnosu na prošlu sezonu. Nije bilo presinga prema naprijed, a i izostale su i prave prilike. Osječani su tako nakon dva kola ostali na samo jednom bodu.</p><p>- Sigurno da je razočaranje. Taj jedan bod nikoga ne čini sretnim. Dali smo sve što smo mogli u ovome trenutku, ali to nije dovoljno za bodove. Tek u zadnjoj minuti smo kreirali jednu pravu prigodu. Zabili smo na vrijeme, ali u drugom dijelu smo bili jalovi i nedovoljno je to bilo za izjednačenje. Idemo se sada vaditi na Maksimir. Nije to nikome ugodno. Sad smo u deficitu, moramo se vaditi. Imamo puno igrača koji nisu u formi. Moramo se stisnuti svi zajedno i brusiti formu - rekao je Kulešević.</p>