Ishii prvi put pred hrvatskom publikom protiv Kung Fu Pande

Ostao je bez meča jer je trebao nastupiti na priredbi ‘Heata’ u Japanu, ali kako je Dan Spohn (37, 18-8) bio pozitivan na koronu, bez protivnika je ostao Satoshi Ishii (35, 24-12). Ali, ne zadugo jer se Fight Nation Championship odmah angažirao i ponudio meč hrvatsko japanskom borcu.

Sve je to prihvatio Satoshii, a sad je saznao i ime protivnika. Riječ je o Charlieju Milneru (29, 7-2), engleskom borcu čiji je nadimak 'Kung Fu Panda', a posljednji je meč odradio u kavezu Bellatora. Izgubio je Charlie od Gokhana Saricana (7-1), a bit će ovo Ishiijev povratak u MMa nakon godine dana i pobjede protiv Pietra Cappellija (8-2) u Elite MMA Championshipu.

Podsjetimo, nakon toga je uzeo godinu dana 'pauze' od MMA-ja jer se posvetio karijeri u kickboxingu, a u tri meča pobijedio je sva tri puta. No, nakon što je u K-1 turniru osmorice u četvrtfinalu nokautirao Kosukea Jitsakatu, ali nije mogao nastaviti turnir. U polufinalu trebao se boriti protiv Seniya Tanigave, ali povukao se iz tog meča. Nije poznato zbog kojeg je točno razloga odustao, ali prema izrazu lica nakon spomenutog meča, očito se radilo o ozljedi. No, brzo je to sanirao Satoshii i krenuo je s pripremama za nastup u Karlovcu 17. lipnja.

Pojačava se teškaški roster organizacije, a na spomenutoj će se priredbi u borbi za inauguralni pojas kategorije boriti Ivan Vitasović (9, 5-1) protiv Olija Thompsona (42, 21-14).

Najčitaniji članci