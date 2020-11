'Dinamo i CSKA najkvalitetnije su momčadi u našoj skupini...'

I Austrijanci su imali problema s koronom, igrali su bez najboljeg igrača Michaela Liendla (35) i na kraju izgubili 1-0. 'Prvi put smo imali pozitivne slučajeve, to je dosta toga promijenilo' rekao je trener WAC-a Feldhofer

<p>Za obje momčadi dosta teška utakmica, i mi i oni smo imali dosta neobičnu pripremu za ovaj dvoboj. Utakmica je bila siromašna prilikama i neatraktivna u prvom poluvremenu. Nažalost, poraženi smo, isključenje nam je stiglo u nezgodnom trenutku. Uspjeli smo igrača manje dobro nadoknaditi, ali nismo uspjeli izdržati do kraja, pa smo sada dosta razočarani, započeo je nakon poraza od Dinama (1-0) trener<strong> Wolfsbergera Ferdinand Feldhofer</strong>.</p><p>Njegova momčad nije izgledala dobro, kao ni <strong>Dinamo</strong>, a šanse im je dosta smanjio i mladi <strong>Taferner </strong>koji je prije odlaska na odmor zaradio drugi žuti karton te su njegovi suigrači morali brojčano slabiji morali ići u nastavak utakmice. A nisu imali ni najboljeg igrača i kapetana <strong>Liendla</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo na treningu</strong></p><p>- Mi smo već naviknuti na stalna testiranja, ovo je prvi put da smo imali pozitivne slučajeve, to je dosta toga promijenilo. Došli smo privatnim automobilima, mijenjali smo smještaj po sobama, bilo je sve dosta komplicirano. Kada vidite koji su nam igrači sve nedostajali i koliko su oni važni za nas, vidite da večeras nismo bili baš u jednostavnoj situaciji. Analizirali smo Dinamo, pripremili plan za igru, ali smo zbog ove situacije s koronom sve na kraju morali mijenjati. Nismo mogli računati na puno važnih igrača, bili smo prisiljeni mijenjati određene detalje u svim fazama naše igre, nije to baš jednostavno. Pripremate momčad na neke stvari, pa se sve onda jako brzo promijeni.</p><p>Sad je u skupini K situacija komplicirana - na posljednjem se mjestu s dva bda u tri utakmice nalazi<strong> CSKA Moskva</strong>, na trećem je mjestu s četiri boda ruski <strong>Feyenoord</strong>, ispred njih je s istim brojem bodova Wolfsberger, a na prvom je mjestu s pet bodova zagrebački Dinamo.</p><p>- Kao što ste vidjeli, skupina je dosta izjednačena, a mislim kako su Dinamo i CSKA ipak najkvalitetnije momčadi u našoj grupi. Mi smo tu i prije početka skupine bili autsajderi, ali smo sa svima odigrali jednu utakmicu, osjetili smo naše suparnike. I mi ćemo biti bolji, pa ćemo u sljedeće tri utakmice vidjeti tko će ići dalje, a tko se u grupnoj fazi Europske lige oprostiti od Europe.</p><p>'Modre' je s klupe vodio <strong>Alen Peternac </strong>jer je <strong>Zoran Mamić </strong>dobo poitivan test na korona virus, ali Dinamo je na kraju ipak uspio pobijedi.</p><p>- Jesam li mislio da ćemo biti u prednosti jer Dinamo nije na klupi imao svog trenera? Ne, nimalo. Nikad nisam tako razmislio, kolegi Mamiću želim što brži oporavak, nadam se da nema nekakve simptome. Otprije sam znao da će ovo biti teška utakmica, znali smo kakav je Dinamo i što nas očekuje. Ali, zbog svih promjena koje su se nas dogodile, sve se promijenilo. I mi smo se tu više bavili našom momčadi, manje Dinamom - zaključio je trener Wolfsbergera.</p><p>Sljedeća <strong>Dinamova </strong>utakmica u Europi je opet protiv <strong>Wolfsbergera</strong>, ali na gostujućem terenu. Utakmica je na rasporedu 26. studenog.</p>