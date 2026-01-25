Obavijesti

Islanđani još ne mogu prijeći preko poraza: Počinjem mrziti Sigurdssona, protiv nas su sjajni

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ne mislim da je ova Hrvatska nešto posebno, Luka Cindrić je tu u završnici i promašuje. Šuteri nisu svjetska klasa, samo su veliki momci. Pivot ne dobiva loptu sve do posljednja dva napada - rekao je Einarsson

Hrvatska rukometna reprezentacija čeka nastavak borbe za plasman u polufinale, a večeras od 20.30 sati igraju protiv Švicarske. Izabranici Dagura Sigurdssona uspješno su riješili 'prvi ispit' drugog kruga natjecanja i pobijedili Island 30-29, ali reakcije Islanđana oko poraza i dalje se ne stišavaju. 

Bivši islandski reprezentativci Asgeir Orn Hallgrímsson i Johann Gunnar Einarsson detaljno su analizirali utakmicu i trenerski dvoboj između dvojice Islanđana na suprotnim stranama – hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona i islandskog izbornika Snorrija Gudjonssona.

- Dagur je i dalje bio pametan. Mislim da je izvukao poruke iz onoga što se dogodilo u utakmici prije točno godinu dana. Bio je pametan, ubacio je Matea Maraša na poziciju lijevog vanjskog, igrača koji puno igrao na turniru, zatim stavlja lijevog vanjskog Ivana Martinović u sredinu, samo da nas slomi. Onda ti šuteri jednostavno dolaze i pogađaju prije nego što mi reagiramo - rekao je Hallgrímsson za islandski Visir. 

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Einarsson pak smatra kako predstava Hrvatske nije ništa posebno. 

- Zapravo ga pomalo počinjem mrziti. Ne mislim da je ova Hrvatska nešto posebno, Luka Cindrić je tu u završnici i promašuje. Šuteri nisu svjetska klasa, samo su veliki momci. Pivot ne dobiva loptu sve do posljednja dva napada. Inače - ništa. Ipak nekako uspije izvući sjajne predstave protiv nas, počinje me to živcirati - zaključio je Einarsson.

