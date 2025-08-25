Obavijesti

NEOBIČNA POSVETA

Islandski muzej u čast kultnoj generaciji rukometaša napravio skulpture njihovih - penisa!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: screenshot/X

Na Islandu su se ovih dana rado sjećali najsretnijih rukometnih uspomena, ali korak dalje otišao je islandski Falološki muzej, ujedno i jedini takve vrste na svijetu, kako se hvale u Reykjaviku

Na jučerašnji dan prije 17 godina, islandska rukometna reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti. Naime, tada su Islanđani osvojili srebro na Olimpijskim igrama u Parizu nakon što je Francuska bila bolja u finalu 28-23. 

Tim je podvigom Island postao i najmanja država u povijesti koja je osvojila medalju u ekipnom sportu na Olimpijskim igrama, a na dalekom sjeveru i dalje čekaju generaciju koja će zamijeniti uloge legendi kao što su Guðjón Valur Sigurðsson Ólafur Stefánsson.

Na Islandu su se ovih dana rado sjećali najsretnijih rukometnih uspomena, ali korak dalje otišao je islandski Falološki muzej, ujedno i jedini takve vrste na svijetu, kako se hvale u Reykjaviku. 

Naime, umirovljeni profesionalni rukometaš i sada etablirani novinar, Rasmus Boysen, objavio je zanimljivu fotografiju iz muzeja. Naime, Falološki muzej svakom je rukometašu u čast napravio prikladnu skulpturu u obliku penisa.

