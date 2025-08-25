Islandski muzej u čast kultnoj generaciji rukometaša napravio skulpture njihovih - penisa!

Na jučerašnji dan prije 17 godina, islandska rukometna reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti. Naime, tada su Islanđani osvojili srebro na Olimpijskim igrama u Parizu nakon što je Francuska bila bolja u finalu 28-23.

Tim je podvigom Island postao i najmanja država u povijesti koja je osvojila medalju u ekipnom sportu na Olimpijskim igrama, a na dalekom sjeveru i dalje čekaju generaciju koja će zamijeniti uloge legendi kao što su Guðjón Valur Sigurðsson i Ólafur Stefánsson.

Na Islandu su se ovih dana rado sjećali najsretnijih rukometnih uspomena, ali korak dalje otišao je islandski Falološki muzej, ujedno i jedini takve vrste na svijetu, kako se hvale u Reykjaviku.

Naime, umirovljeni profesionalni rukometaš i sada etablirani novinar, Rasmus Boysen, objavio je zanimljivu fotografiju iz muzeja. Naime, Falološki muzej svakom je rukometašu u čast napravio prikladnu skulpturu u obliku penisa.