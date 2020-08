Ispala još tri Hrvata: Wolvese je 'spasio' VAR, Basel prošao dalje

Nije bilo iznenađenja ni u posljednje dvije utakmice osmine finala EL. Na domaćim su terenima prolazak osigurali Basel protiv Eintrachta (1-0), kao i Wolvesi protiv Olympiacosa (1-0) te ušli u četvrtfinale

<p><strong>Kopenhagen</strong>, <strong>Inter</strong>, <strong>Manchester United</strong>, <strong>Šahtar</strong>, <strong>Bayer</strong> <strong>Leverkusen</strong>, <strong>Sevilla</strong>, <strong>Basel </strong>i <strong>Wolverhampton</strong>, to su četvrtfinalisti <strong>Europske</strong> <strong>lige</strong>! Nije bilo iznenađenja ni u posljednja dva susreta, Basel je obranio prednost od 3-0 na domaćem terenu te pobjedom (1-0) prošao dalje, a Wolverhampton je uspio pobjedom osigurati četvrtfinale Europske lige (1-0). </p><p>U Švicarskoj se <strong>Basel </strong>dobro branio cijelu utakmicu, čak su 20 puta prema golu zapucali Nijemci, ali nijednom to nije bilo dovoljno precizno. Napadali su nogometaši <strong>Eintrachta</strong>, dobro su se branili domaći i sigurno obranili prednost od tri gola iz prve utakmice koja je odigrana još u ožujku u Njemačkoj (3-0), a utakmica u Baselu završila je kasnom pobjedom domaćih (1-0). Ona stara nogometna 'kad ne zabiješ, primiš', još se jednom pokazala kad je <strong>Frei </strong>prošao pokraj obrane i <strong>Trappa </strong>te zabio za pobjedu Švicaraca.</p><p>Još će se neko vrijeme govoriti o pobjedi Wolverhamptona protiv Olympiacosa (1-0) jer su gosti u najmanju ruku zaslužili produžetke. Domaće je u vodstvo doveo <strong>Raul Jimenez</strong> iz penala u osmoj minuti, ali tad su u potpunosti inicijativu preuzeli gosti. I izjednačili u 29. minuti, zabio je <strong>Camara </strong>te sve to dobro proslavio sa suigračima. No, nakon što se javila VAR soba, odlučeno je kako je asistent El Arabi bio u milimetarskom zaleđu. </p><p>Njegovo je rame za prostom oku nevidljivu udaljenost bilo ispred ravnine kopačke zadnjeg igrača Wolverhamptona. U drugom dijelu su prve dvije prilike imali domaći, ali <strong>Podence </strong>i <strong>Jota </strong>nisu uspjeli zabiti, a zatim su u gostujućim redovima dobro prijetili <strong>Guilherme </strong>i <strong>Koka</strong>, ali do kraja utakmice Grci nisu uspjeli doći do produžetaka.</p><p>Tako su poznati svi parovi četvrtfinala Europske lige, a od hrvatskih predstavnika dalje su prošli <strong>Karlo Bartolec</strong> i <strong>Robert Mudražija</strong> koji s Kopenhagenom igraju protiv Manchester Uniteda te <strong>Marcelo Brozović</strong> koji s Interom igra protiv Bayera iz Leverkusena. U ovoj su fazi ispali naš <strong>Nikola Kalinić </strong>u dresu Rome, <strong>Marin Pongračić</strong> i <strong>Josip Brekalo</strong> u dresu Wolfsburga, <strong>Borna Barišić</strong> i <strong>Nikola Katić</strong> u dresu Glasgow Rangersa te <strong>Petar Filipović </strong>iz LASK-a.</p><p><strong>Parovi četvrtfinala Europske lige, 17. i 18. kolovoza</strong></p><p>Wolverhampton (ENG) - Sevilla (ŠPA)<br/> Manchester United (ENG) - Kopenhagen (DAN)<br/> Inter (ITA) - Bayer Leverkusen (NJEM)<br/> Šahtar -(UKR) - Basel (ŠVI)</p>