Bartolec i Mudražija na United, Broz je s Interom slomio Getafe

Inter i Getafe bili su prvi koji su osjetili novo 'korona pravilo' završnice u Europi na jednu utakmicu, a talijanska je momčad slavila s 2-0. United je na domaćem terenu u zadnjim minutama dobio LASK (2-1)

<p>Imamo četiri prva četvrtfinalista Europske lige! Nakon što su to u ranijem terminu osigurali <strong>Kopenhagen </strong>s našima <strong>Robertom Mudražijom</strong> i <strong>Karlom Bartolecom</strong> koji su slavili protiv <strong>Istanbul Basaksehira</strong> (3-0) i tako stigli zaostatak iz prve utakmice (1-0), a s njima su u prvom terminu prošli i nogometaši <strong>Šahtara </strong>koji su slavili protiv (3-0) <strong>Wolfsburga Josipa Brekala </strong>i <strong>Marina Pongračića</strong>, u kasnijem terminu svoje su mjesto u četvrtfinalu osigurali i milanski <strong>Inter</strong> te <strong>Manchester United</strong>! </p><p>Inter i Getafe bili su ti koji prije korona pauze nisu odigrali svoju prvu utakmicu u četvrtfinalu te su oni 'probili led' novog načina završnice Europske lige. Na neutralnom terenu u Njemačkoj, na Veltins Areni, Talijani su osigurali plasman dalje (2-0). Ali nije to bilo lako jer je Getafe pružao odličan otpor, a Španjolci i nisu iskoristili veliku priliku 15 minuta prije kraja susreta.</p><p>Inter je dominirao u prvom dijelu i to okrunio golom <strong>Romelua Lukakua </strong>u 33. minuti. Lijepo se snašao Belgijac u šesnaestercu i matirao Soriu na golu gostiju. Izabranici <strong>Antonia Contea</strong> ipak nisu tako dobro izgledali u drugom dijelu, a nisu ni imali sreće jer je lopta nakon jednog ubačaja u ruku pogodila<strong> Diega Godina</strong>, a sudac Taylor je nakon pregleda VAR snimke dosudio penal.</p><p>Loptu je uzeo najiskusniji pojedinac u redovima 'gostiju' <strong>Molina </strong>(38) koji je pucao traljavo u desnu stranu gola. Pročitao ga je Handanović, ali to nije bilo potrebno jer je lopta otišla pokraj gola. Šest minuta kasnije igru je napustio <strong>Marcelo Brozović</strong> umjesto kojeg je ušao <strong>Christian Eriksen</strong> koji je stavio točku na i i zabio za 2-0 u 83. minuti, dvije minute nakon ulaska. Inter u četvrtfinalu čeka boljega iz ogleda <strong>Glasgow Rangersa</strong> i <strong>Bayer Leverkusena</strong>.</p><p>Također, prolazak dalje je osigurano i <strong>Manchester United</strong> koji je na domaćem terenu odradio tek svojevrsnu trening utakmicu jer su u Austriji u prvoj utakmici slavili sa 5-0. Tako su na 'kazalištu snova' slavili protiv <strong>LASK</strong>-a (2-1), a to je bilo i više nego dovoljno za prolazak u četvrtfinale gdje će igrati protiv Kopenhagena. Goste je u vodstvo doveo Wiesinger, dok su za preokret Uniteda zabili Lingard i Martial.</p><p>Još četiri kluba traže svoje mjesto među najboljih osam, a utakmice se igraju u četvrtak, 9. kolovoza. Preostali parovi su: Wolverhampton - Olympiacos (1-1), Roma - Sevilla, Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers (3-1), Basel - Eintracht Frankfurt (3-0).</p>