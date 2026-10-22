Bolji od njega je sa 6-3, 6-4 nakon sat i 22 minute igre bio 65. tenisač svijeta Nijemac Daniel Altmaier
Ispao je Borna Gojo u Lyonu: Imao je 35 neprisiljenih grešaka
Hrvatski tenisač Borna Gojo (ATP-148.) zaustavljen je u četvrtak u drugom kolu teniskog ATP turnira u Lyonu. Bolji od njega je sa 6-3, 6-4 nakon sat i 22 minute igre bio 65. tenisač svijeta Nijemac Daniel Altmaier. Hrvatskom tenisaču su presudile neprisiljene greške kojih je u meču imao 35.
Osim toga, Gojo Altmaieru nije ni jednom zaprijetio oduzimanjem servisa, a svoj je izgubio tri puta - dva puta u prvom setu i jednom u drugom. Ovo je bio njihov treći međusobni ogled i treća pobjeda njemačkog tenisača. Svaki put dosad Nijemac je slavio s 2-0 u setovima te je i dalje nerješiva enigma za splitskog tenisača. Prvi međusobni susret odigrali su prije šest godina kada je Altmaier slavio na ATP Challengeru u Launcestonu, zatim ga je Nijemac porazio u kvalifikacijama za ATP 500 turnir u Halleu 2023. godine da bi ga sada pobijedio i u franucskom Lyonu.
Gojo unatoč porazu može biti zadovoljan ovim tjednom jer je na ATP ljestvici uživo trenutačno 135. igrač svijeta što mu donosi skok od 13 pozicija.
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