Obavijesti

Sport

Komentari 0
MIRA ANDREJEVA

Ispisala povijest i podigla trofej uz legendu: Ne znam smijem li tebi zahvaliti. Nevjerojatno je...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Ispisala povijest i podigla trofej uz legendu: Ne znam smijem li tebi zahvaliti. Nevjerojatno je...
5
Foto: Guglielmo Mangiapane

Znate, gledala sam Roland Garros na televiziji otkad sam bila jako, jako mala. Tu sam prvi put zaigrala i na jednom Grand Slam turniru pa mi je nevjerojatno - rekla je Andrejeva nakon pobjede u Parizu

Admiral

Mlada ruska tinejdžerica Mira Andrejeva (19) napravila je pravu senzaciju na Roland Garrosu i osvojila prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu je pobijedila Maju Chwalinski 6-3, 6-2 te ispisala povijest postavši najmlađa tenisačica koja je pobijedila u Parizu od Monice Sales. 

Nakon pobjede, Ruskinja se popela do svečane lože u kojoj je izgrlila svoje najbliže, trenericu Conchitu Martínez i psića, a onda se vratila na teren gdje je proglašenju nazočila i Mary Pierce, posljednja francuska pobjednica Roland Garrosa, koja je 2000. u finalu pobijedila baš njezinu trenericu.

French Open
Foto: Guglielmo Mangiapane
ROLAND GARROS Ruska tinejdžerica je pregazila Ukrajinku! Prvi put je u finalu
Ruska tinejdžerica je pregazila Ukrajinku! Prvi put je u finalu

- Moram čestitati Miri. Sjajna si igračica, toliko mlada i talentirana da je nevjerojatno. Želim ti sve najbolje u budućnosti - rekla je Chwalinski nakon izgubljenog finala. 

19-godišnja osvajačica Roland Garrosa u pobjedničkom govoru bila je skromna. 

- Ovo definitivno nije bio lagani meč, Maja je vrlo nezgodna protivnica s kojom se ne želim više susretati... Šalim se, nadam se da ćemo u budućnosti igrati još puno finala, istinski vjerujem da će biti tako - započela je i nastavila:

French Open
Foto: Guglielmo Mangiapane

- Ne znam smijem li zahvaliti tebi, Mary, s obzirom na to da si moju trenericu pobijedila tu u finalu. Znate, gledala sam Roland Garros na televiziji otkad sam bila jako, jako mala. Tu sam prvi put zaigrala i na jednom Grand Slam turniru pa mi je nevjerojatno. Ovo je također bio moj prvi Grand Slam turnir. Nevjerojatno mi je biti ovdje i držati ovaj trofej - rekla je. 

- Zahvaljujem se samoj sebi što sam toliko naporno radila - zaključila je emotivan govor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Rijeka u lovu na golmana, Barcelona ima plan B ako Alvarez propadne!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka u lovu na golmana, Barcelona ima plan B ako Alvarez propadne!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Livaja baš često mijenja imidž! Prisjetimo se svih frizura
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Livaja baš često mijenja imidž! Prisjetimo se svih frizura

Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom prošle sezone
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026