Ispisala povijest i podigla trofej uz legendu: Ne znam smijem li tebi zahvaliti. Nevjerojatno je...

Mlada ruska tinejdžerica Mira Andrejeva (19) napravila je pravu senzaciju na Roland Garrosu i osvojila prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu je pobijedila Maju Chwalinski 6-3, 6-2 te ispisala povijest postavši najmlađa tenisačica koja je pobijedila u Parizu od Monice Sales.

Nakon pobjede, Ruskinja se popela do svečane lože u kojoj je izgrlila svoje najbliže, trenericu Conchitu Martínez i psića, a onda se vratila na teren gdje je proglašenju nazočila i Mary Pierce, posljednja francuska pobjednica Roland Garrosa, koja je 2000. u finalu pobijedila baš njezinu trenericu.

Foto: Guglielmo Mangiapane

- Moram čestitati Miri. Sjajna si igračica, toliko mlada i talentirana da je nevjerojatno. Želim ti sve najbolje u budućnosti - rekla je Chwalinski nakon izgubljenog finala.

19-godišnja osvajačica Roland Garrosa u pobjedničkom govoru bila je skromna.

- Ovo definitivno nije bio lagani meč, Maja je vrlo nezgodna protivnica s kojom se ne želim više susretati... Šalim se, nadam se da ćemo u budućnosti igrati još puno finala, istinski vjerujem da će biti tako - započela je i nastavila:

Foto: Guglielmo Mangiapane

- Ne znam smijem li zahvaliti tebi, Mary, s obzirom na to da si moju trenericu pobijedila tu u finalu. Znate, gledala sam Roland Garros na televiziji otkad sam bila jako, jako mala. Tu sam prvi put zaigrala i na jednom Grand Slam turniru pa mi je nevjerojatno. Ovo je također bio moj prvi Grand Slam turnir. Nevjerojatno mi je biti ovdje i držati ovaj trofej - rekla je.

- Zahvaljujem se samoj sebi što sam toliko naporno radila - zaključila je emotivan govor.