Ispovijest kolumbijske zvijezde: 'Zbog Šukera mi je propao Real, a danas prodajem kondome...'

Bivša kolumbijska nogometna zvijezda Faustino Asprilla (55) i dalje živi bez ograničenja progovorio je o nogometnoj karijeri, seksu, ludim anegdotama i novom životu.

- Imam farmu, prodajem šećernu trsku vladi i preko kampanje prodajem kondome. Znate, seks mi je uvijek bio važan - rekao je bez zadrške u intervjuu za Gazzettu dello Sport.

Asprilla je igrao za neke od najvećih klubova, ali njegova karijera nikada nije bila obična. Kad je stigao u Parmu, trener Nevio Scala pokušao ga je natjerati da više trči. Loša ideja.

- Rekao sam mu: "Nisam Forrest Gump, ja igram nogomet". Kad mi je naredio da trčim pola sata oko zidina Cittadelle, bacio sam kopačke i izašao iz svlačionice - prisjetio se.

Jednostavno rečeno, pravila nisu bila za njega. Kad je 1992. prešao iz Atlético Nacionala u Parmu za dva milijuna eura, kružile su priče da je njegov transfer morao proći odobrenje Pabla Escobara.

Foto: Wikipedia

- Kažu da je tako bilo, ali ja ništa nisam znao. U to vrijeme u Kolumbiji ništa se nije radilo bez Escobarovog dopuštenja - rekao je bivši napadač.

I dok ne zna koliko je točno bio upleten zloglasni narko-boss, Asprillin transfer bio je sve samo ne običan. Kad je stigao u Parmu i primio prvu plaću, Asprilla nije štedio.

- Kupio sam 100 zlatnih slavina. Prijatelji su mislili da su od čistog zlata. Tako sam brzo stekao reputaciju klinca koji se obogatio u trenu - rekao je kroz smijeh.

Ako ste se pitali kakav je život nogometnih superzvijezda 90-ih, eto odgovora. Asprilla i disciplinirani način života? Ne baš. Nakon što mu je umrla majka, vratio se u Kolumbiju i završio u narodnom slavlju pijan.

- Bio sam malo pripit, upetljao se u tučnjavu i nogom razvalio vrata autobusa. Razrezao sam potkoljenicu i završio u bolnici - rekao je.

Kad se vratio u Parmu pred finale Kupa pobjednika kupova 1993., Scala ga je kaznio i posjeo na klupu. Moderni nogomet nije baš po njegovu guštu:

- Danas svi igrači izgledaju kao roboti, vojnici koji slušaju trenera. Ako pogriješe, leti van! Tko još zna driblati? Sviđa mi se Vinícius Júnior, vidim malo sebe u njemu.

Godine 1996. mogao je završiti u Real Madridu. Plan je bio jednostavan, hrvatski nogometni reprezentativac Davor Šuker (57) trebao je prijeći u Newcastle, a on u Madrid. No Fabio Capello nije do dozvolio.

- Žalim li? Ma ne! Bio sam sretan u Newcastleu, oni su me željeli. Nisam ja kucao na vrata Reala i molio ih da me kupe - ispalio je.

Iako je prošlo gotovo dva desetljeća od njegove posljednje utakmice, Asprilla ne živi miran život. Zanimljivo, 2021. bio je član ekspedicije bivših nogometaša koji su posjetili jedan zatvor u Palmiri i odigrali utakmicu protiv tamošnjih osuđenika. A oni su nosili originalne dresove - hrvatske reprezentacije!