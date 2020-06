'Istina je da često posvađate s igračima, nije to baš ništa novo'

Po tko zna koji put zaiskrilo je između igrača i stručnog stožera Barce, a trener Quique Setien smiruje strasti. 'Blaugrana' je izgubila prvo mjesto na ljestvici, a njihov strateg ističe da takve trzavice nisu neuobičajene

<p>Trener <strong>Barcelone Quique Setien</strong> priznao je u trenutku kada je Barca izgubila prvo mjesto na ljestvici nakon neodlučenog rezultata <strong>2-2</strong> na gostovanju kod <strong>Celte Vigo</strong>, da se ne slaže uvijek sa svojom momčadi.</p><p>Barca je sada na drugom mjestu na ljestvici i zaostaje dva boda za vodećim <strong>Real Madridom</strong>, šest kola prije kraja prvenstva, a u utorak je čeka teška prvenstvena utakmica s trećeplasiranim <strong>Atletico Madridom</strong> u kojoj mora pobijediti želi li ostati u utrci za naslovom.</p><p>- Istina je da često imate svađe s igračima kao što inače imate u svakodnevnom životu i to nije ništa novo. Ni ja nisam bio lagan igrač i razumijem to jako dobro. Ono što moramo učiniti je uvjeriti sve da moramo braniti istu ideju - kazao je Setien na virtualnoj konferenciji za novinare u ponedjeljak.</p><p>Snimke s utakmice protiv Celte pokazale su zvijezdu Barcelone<strong> Lionela Messija</strong> kako ignorira upute pomoćnog trenera Edera Sarabije za vrijeme odmora. Osim toga, <strong>Luis Suarez</strong> je kritizirao Setiena u intervjuu nakon utakmice, kazavši da je posao trenera da analizira zašto momčad gubi bodove na domaćim utakmicama.</p><p>Setien je međutim pokušao odbaciti nagađanja da postoji razdor između njega i pojedinih igrača.</p><p>- To su nasumični incidenti i ne pridajem im preveliku važnost. Kada ne pobijedite, svi pokušavaju dodatno uzburkati duhove, ali to je cirkus u kojem živimo. Više brinemo za atmosferu u momčadi, a opći odnosi u momčadi su dobri. Istina je da se ne slažemo oko nekih stvari, ali mislim da to nije vrijedno spomena - zaključio je 61-godišnji Setien kojem je najveći posao do Barce bio <strong>Real Betis</strong>. </p>