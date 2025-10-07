Istina o Schumijevu zdravlju 12 godina nakon tragične nesreće: 'Ne može govoriti, tužno je...'

Prošlo je više od desetljeća otkako je svijet Formule 1 zanijemio. U prosincu 2013. sedmerostruki svjetski prvak Michael Schumacher doživio je tešku ozljedu glave tijekom skijanja u francuskim Alpama, nesreću koja je zauvijek promijenila život njega i njegove obitelji. Od tada, njegova supruga Corinna i najbliži krug ljudi podigli su neprobojni zid privatnosti oko njegovog stanja. Ipak, kroz rijetke izjave prijatelja i nedavne sudske procese, polako se slaže mozaik tužne stvarnosti o stanju u kojem se danas nalazi velikan automobilizma.

Stvarnost iza zatvorenih vrata

Prema najnovijim informacijama, zdravstveno stanje Michaela Schumachera i dalje je izuzetno teško, piše Daily Express. Njemački novinar Felix Görner, koji se smatra bliskim obitelji, opisao je situaciju kao "vrlo tužnu", potvrdivši da Michael "više ne može verbalno komunicirati" i da je potpuno ovisan o stalnoj njezi. Sličan uvid dao je i Jean Todt, bivši šef Ferrarija i jedan od rijetkih koji ga redovito posjećuje.

- On više nije Michael kakav je bio. Drugačiji je i divno vođen od strane supruge i djece koji ga štite - izjavio je Todt.

Izvori navode da Schumacher komunicira očima te da je uglavnom vezan za krevet u njihovom domu na Ženevskom jezeru. O njemu danonoćno brine tim od čak 15 medicinskih stručnjaka, što svjedoči o složenosti njegove skrbi. Flavio Briatore, njegov bivši menadžer, sjetno je prokomentirao:

- Radije ga se sjećam kako se smiješi nakon pobjede, nego kako leži u krevetu.

Foto: firo Sportphoto/DPA

Borba protiv lažnih vijesti i brutalnih ucjena

Ogroman interes javnosti stvorio je plodno tlo za dezinformacije i beskrupulozne pokušaje zarade. Prošle godine medijima je odjeknula vijest da je Schumacher viđen na vječnanju svoje kćeri Gine Marije na Mallorci, što bi bio njegov prvi izlazak u javnost nakon 11 godina. Međutim osobe bliske obitelji brzo su demantirale te napise kao "lažne vijesti". Slično se dogodilo i s pričom da je potpisao kacigu za humanitarnu aukciju; kasnije je pojašnjeno da je to učinjeno uz pomoć supruge Corinne.

Najmračnija strana ove priče otkrivena je na sudu. Obitelj Schumacher bila je žrtva stravičnog pokušaja ucjene vrijednog 12 milijuna eura. Trojica muškaraca osuđena su jer su prijetili objavom 900 osobnih fotografija, gotovo 600 videozapisa i povjerljivih medicinskih podataka na dark webu. Iako su počinitelji osuđeni, obiteljski odvjetnik Thilo Damm izrazio je nezadovoljstvo visinom kazni, nazvavši ih preblagima za "krajnju izdaju". Ono što dodatno zabrinjava jest njegova izjava da tvrdi disk s osjetljivim materijalima nikad nisu pronašli, ostavljajući otvorenom mogućnost novih prijetnji u budućnosti.

"Mi štitimo Michaela": Odluka obitelji kao svetinja

U središtu ove duge i teške bitke stoji nepokolebljiva odluka obitelji da zaštiti Michaelovu intimu i dostojanstvo. U dirljivom dokumentarcu na Netflixu iz 2021., Corinna Schumacher sažela je njihovu misiju jednostavnim, ali snažnim riječima:

- Michael je uvijek štitio nas, a sada mi štitimo Michaela.

Pristup legendarnom vozaču strogo je ograničen na najuži krug ljudi, koji navodno ne broji više od 20 osoba, a redovito ga posjećuje tek troje ljudi izvan obitelji: Jean Todt, Ross Brawn i Gerhard Berger. Njegova dugogodišnja menadžerica Sabine Kehm jasno je poručila da "Michaelovo zdravlje nije javna stvar" i da će se obitelj toga i dalje držati kako bi zaštitila njegovu privatnu sferu.