Istinski velikani 'vatrenih': Vida već danas postaje 10. igrač sa 100 nastupa za reprezentaciju!?

Domagoj Vida večeras bi mogao upisati 100. nastup u dresu hrvatske nogometne reprezentacije. Iskusni branič za "vatrene" je debitirao prije 12 godina, još daleke 2010. godine i to baš u svom Osijeku. Hrvatska je 23. svibnja svladala (2-0) Estoniju, a tada 21-godišnji Vida zamijenio je Darija Srnu u 80. minuti. Kao desni bek.

Danas, 12 godina kasnije, Vida je jedan od senatora i najvećih imena u reprezentativnoj nogometnoj povijesti. Iza njega su tri europska (2012., 2016. i 2020.) i dva svjetska prvenstva (2014. i 2018.). Domagoj Vida godinama je ljubimac hrvatskih navijača, dobri duh cijele svlačionice, pa i zaštitnik znak ove generacije. A ikona hrvatskog nogometa večeras će, dobije li koju minutu Zlatka Dalića, ući i među istinske velikane "vatrenih".

Samo je devet igrača u "vatrenoj" povijesti kockaste boje branilo 100 (ili više) puta. A riječ je o pravim legendama, igračima koji su velikim slovima obilježili povijest hrvatske reprezentacije. Uz dva aktivna reprezentativca Luku Modrića (152) i Ivana Perišića (114 nastupa), ulaskom u "vatreni klub 100" mogu se pohvaliti još samo Darijo Srna (134), Stipe Pletikosa (114), Ivan Rakitić (106), Josip Šimunić (105), Ivica Olić (104), Vedran Ćorluka (103) i Dario Šimić koji je hrvatski dres oblačio točno 100 puta. A do te bi brojke danas mogao doći i Domagoj Vida.

Zlatko Dalić oduvijek je vjerovao u Vidu, s plaovokosim braničem imao otvoren i iskren odnos. Pun respekta i poštovanja. Domagoj Vida tako je i protiv Danske zaigrao u sudačkoj nadoknadi, u tim je trenucima zamijenio Luku Modrića, preuzeo i kapetansku traku. Iskusni branič ovoga je ljeta promijenio sredinu, Tursku (Bešiktaš) zamijenio Grčkom (AEK).

Hrvatska dugo u svojoj povijesti nije imala toliko puno mladih i kvalitetnih stoperskih rješenja, u vizijama Zlatka Dalića tu su Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Martin Erlić, Marin Pongračić, Duje Ćaleta-Car, ali ne daju se ni oni iskusni senatori, lideri svlačionice poput Dejana Lovrena i Domagoja Vide. Koji su oduševili na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.

No, sada su neka druga vremena, sada je neka druga priča. Nadire hrvatska mladost, naše su "iskusnjare" toga svjesne. Domagoj Vida je spreman u Kataru preuzeti ulogu Vedrana Ćorluke iz 2018. godine, biti "tihi vođa s klupe", pozitivac koji će u svakom trenutku biti podrška mlađim snagama. No, iskusni 33-godišnjak se ni poslije "stotke" neće predati, počnu li mladi ozbiljnije kiksati - on će biti spreman. Kao i uvijek...



153 nastupa - Luka Modrić

134 nastupa - Darijo Srna

114 nastupa - Stipe Pletikosa, Ivan Perišić

106 nastupa - Ivan Rakitić

105 nastupa - Josip Šimunić

104 nastupa - Ivica Olić

103 nastupa - Vedran Ćorluka

100 nastupa - Dario Šimić

99 nastupa - Domagoj Vida

