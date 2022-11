'Istra je dobila iz slučajnog gola, a svoj status ne bih komentirao'

Pet prošlih sezona momčad Istre 1961 sezonu HNL-a završavala je na devetom mjestu i uvijek se nekako zadržala u eliti, no ova jesen obećava puno više. Slavljem nad Goricom 1-0 u 16. kolu u petak u Puli momčad Gonzala Garcíje učvrstila se na šestom mjestu, samo četiri boda od četvrtog mjesta koje bi moglo donijeti izlazak u Europu.

- Jako, jako teška utakmica za nas. Igrali smo protiv momčadi koja se dosta branila i razbijala ritam utakmice. Dobro je to radila i sjeckala igru. Ponosan sam na trud ovih dečki - rekao je trener žuto-zelenih.

Pobjedu je krasnim golom u 90. minuti donio Monsef Bakrar. Alžirac je na sličan način, duboko u sudačkoj nadoknadi, zabio jedini gol i u pobjedi nad Osijekom 1-0 u kolovozu na Drosini.

- Utakmica je bila slična onoj protiv Šibenika (završilo 0-0, op.a.), ali smo ovdje imali bolju realizaciju i stvarali više prilika, sjajno zabili iz fantastične individualne akcije. Ali imali smo i više nego dovoljno prilika da zabijemo i ranije - dodao je García, kojega prije SP-a očekuju zagrebačka gostovanja kod Rudeša u osmini finala Kupa (utorak, 14 sati) i Lokomotive u HNL-u (subota, 15 sati).

Gorica ima druge brige, bivši makedonski izbornik Igor Angelovski ni u desetom pokušaju nije mogao do pobjede u ligi. Učinio je to samo protiv drugoligaša Dubrave u Kupu (3-2). Za devetoplasiranom Rijekom, uz utakmicu više, zaostaje pet bodova.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Čestitam Istri na pobjedi, čestitke mojim igračima. Odigrali smo onako kako smo se dogovorili, borili se za svaku loptu i duel. Nažalost, nismo izdržali do kraja. Istra je zabila iz slučajnog gola, lopta je stigla do njihova napadača, on je to realizirao i dobio utakmicu. Po svemu što se događalo, zaslužili smo bod, ali nismo ga uzeli. Nemam zamjerke što se tiče mojih igrača, zalaganja i svega što smo odigral - kazao je Angelovski.

U zadnjih šest utakmica Goričani su osvojili jedan jedini bod protiv Slaven Belupa na domaćem terenu, u zadnjih 12 samo dva! Koliko je to deprimirajuće za igrače?

- Ovo nam se događa u seriji. Izgubili smo od Dinama u 93. minuti, od Hajduka u 98., evo sad u 90. Deprimirajuće je, pogotovo nakon ovako odigrane utakmice. Da nas protivnik nadigra i stvori deset prilika za gol, onda ne bih ništa rekao. Ali odigrali smo ravnopravnu utakmicu i imali prilike preko Korce i Pršira i možda mogli zabiti. Ali to su nogometaši, sportaši. Događaju se i ovakve situacije i moramo svi skupa pronaći snagu za dvije iduće utakmice i nastavak prvenstva. Ima još puno za igrati, pokazali smo u svim utakmicama da smo ravnopravni i nećemo odustati.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Angelovski je upravi kluba nudio ostavku još nakon poraza od Lokomotive 22. listopada, ali Nenad Črnko ju je odbio i dao mu veće ovlasti. Kakav mu je sad status?

- To smo apostrofirali i ja i klub. Klub je izašao sa službenim priopćenjem, tako da ne bih više ništa komentirao u vezi toga - kaže Angelovski, koji već gleda prema drugom dijelu sezone.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Prije toga u srijedu (18 sati) gostuje kod Šibenika u Kupu, a za kraj jeseni u nedjelju, 13. studenog od 12.55 očekuje Varaždin.

- Napravit ćemo detaljniju analizu sa svim čimbenicima u klubu. Moramo dobro analizirati što je bilo dobro, što nije, a znamo da dosta toga nije bilo kako treba. Moramo pronaći rješenje i u drugom dijelu probati nadoknaditi zaostatak - zaključio je Angelovski.

