Istra nakon rasističkog ispada u Puli: 'Redarska služba reagirala je i identificirala počinitelja...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Istra nakon rasističkog ispada u Puli: 'Redarska služba reagirala je i identificirala počinitelja...'
Rijeka i Varaždin sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Stadion Aldo Drosina mjesto je zajedništva, a drago nam je što publika nije podržala ovakav oblik neprihvatljive komunikacije. Izrazito nam je žao što je ovakav izolirani slučaj zasjenio dobru atmosferu, priopćili su i Istre

Pobjedu Istre u Puli nad Varaždinom 1-0 zasjenio je incident koji se dogodio na kraju susreta. Naime, dok su gosti bili u posjedu, lopta je stigla do stopera Laminea Bae koji ju je uzeo u ruke i žestoko počeo pokazivati prema tribinama. U tom trenutku nitko pred malim ekranima nije znao što se točno događa, ali komentator MAXSporta Ivan Ljubić vrlo brzo je objasnio da su s tribina stigle uvrede.

Sudac je nakratko prekinuo utakmicu, a nakon što suigrači zaštitili Mauritanca, susret se nastavio. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka Ba je krenuo prema tribinama obračunati se s navijačima.

Vrlo brzo mnogi su posumnjali na rasistički ispad, a Ba je to potvrdio objavom na društvenim mrežama gdje je naglasio da je s tribina stigao povik “banana” na koji je reagirao.

Nakon incidenta oglasila se i Istra, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"NK Istra 1961 najoštrije osuđuje svaki oblik rasizma i diskriminacije. Takvo ponašanje na našem stadionu nije i nikada neće biti prihvatljivo, naša politika jest nulta tolerancija prema rasizmu. Redarska služba promptno je reagirala i identificirala počinitelja, koji će odgovarati u skladu sa zakonom zbog incidenta koji se danas dogodio. Stadion Aldo Drosina mjesto je zajedništva, poštovanja i jednakosti, a drago nam je što publika nije podržala ovakav oblik neprihvatljive komunikacije. Izrazito nam je žao što je ovakav izolirani slučaj zasjenio dobru atmosferu i pobjedu naše momčadi. Ispričavamo se igračima i svima koje je pogodio ovaj nemili događaj.", objavili su iz kluba.

