Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVE DOGOVORENO

Istra objavila: Saša Bjelanović ostaje sportski direktor kluba

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Sasa Miljevic

Od prvog dana mog dolaska u Pulu osjećao sam se počašćen i sretan što mogu raditi za dobrobit Istre 1961. Trudio sam se maksimalno da u tome budem što uspješniji, rekao je Bjelanović

Istra 1961 je objavila važnu vijest. Saša Bjelanović ostaje sportski direktor, objavio je klub preko svojih službenih kanala. Istra je u završnici prvenstva pala, malo došla sebi protiv Rijeke i Varaždina, a onda doživjela nova dva poraza (Hajduk i Lokomotiva). Prije pobjede nad Rijekom imala je pet uzastopnih poraza, a navijači su počeli tražiti smjenu trenera Oriola Riere. Njegova sudbina bit će u rukama Bjelanovića koji je potpisao novi ugovor.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Istra - Hajduk 1-3

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Istra - Hajduk 02:06
Golovi na utakmici Istra - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Iznimno mi je drago što smo produžili suradnju sa Sašom kao sportskim direktorom i u nadolazećem trogodišnjem ciklusu. Njegov rad i predanost te naše međusobno povjerenje jamče kontinuitet i stabilnost na kojima se temelji daljnji napredak kluba - poručio je predsjednik kluba Branko Devide Vincenti.

Oglasio se i Bjelanović.

- Zahvalan sam klubu i vlasnicima na povjerenju za još jedan mandat na mjestu sportskog direktora. Od prvog dana mog dolaska u Pulu osjećao sam se počašćen i sretan što mogu raditi za dobrobit Istre 1961. Trudio sam se maksimalno da u tome budem što uspješniji - rekao je pa dodao:

- U nogometu je to uvijek složen zadatak, ovisan o nizu čimbenika koji utječu na ono što želimo i možemo učiniti. Ima boljih i lošijih faza, ali ono što nije dvojbeno, uvijek dajem sve što je u mojim moćima da Istra 1961 napreduje i bude snažna, na zadovoljstvo svih nas i pogotovo naših vjernih navijača. S takvim motivima nastavljam još jačim žarom služiti Istri 1961, uz nadu da ću opravdati očekivanja.

Podsjetimo, Bjelanović je na mjesto sportskog direktora Istre stigao u srpnju 2022. godine, a pod njegovim vodstvom klub je napravio najveći izlazni trasnfer. Za 2,4 milijuna eura Salim Fago Lawal prodan je u Victoriju Plzen.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026