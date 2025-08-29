Obavijesti

Sport

Komentari 3
NA ALDO DROSINI

Istra svladala Goricu i golom Lončara došla do prve pobjede

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Istra svladala Goricu i golom Lončara došla do prve pobjede
Istra 1961 i Gorica sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Istra je u petom kolu upisala prvu pobjedu u novoj sezoni HNL-a. Na Aldo Drosini svladala je Goricu sjajnim golom Stjepana Lončara u 46. minuti utakmice. Ovom pobjedom Istra je skočila na 4. mjesto na tablici

U prvoj utakmici 5. kola HNL-a Istra 1961 je kao domaćin svladala Goricu sa 1-0. Strijelac gola vrijednog tri boda bio je Stjepan Lončar (46). Puljani i Goričani odigrali su dinamičnu utakmicu s dosta prilika na obje strane, no mreža se tresla samo jednom što je domaćima bilo dovoljno za prvu pobjedu u sezoni.

Istra 1961 i Gorica sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Gorica sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Već u 9. minuti Istra je imala dvije velike prilike u jednoj akciji, ali istaknuo se vratar Gorice Matijaš. n je prvo uspio vršcima prstiju odbiti dobar udarac Prevljaka sa 13 metara u vatnicu, a nakon što se lopta odbila do Radoševića stigao je i u blok iskusnom domaćem veznjaku.

Do prednosti je Istra stigla nakon 57 sekundi igre u nastavku. Čabraja nije dobro raščistio ubačaj Lawala, lopte se domogao Lončar na rubu kazenog prostora, napravio je nekoliko koraka naprijed, a onda preciznim prizemnim udarcem svladao Matijaša. I u nastavku susreta bolje prilike imali su domaći, ali su se napromašivali. No, niti gosti nisu iskoristili svoje šanse koje je većinom imao iskusni Erceg.

Istra 1961 i Gorica sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Gorica sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ovom pobjedom Istra 1961 je stigla do šestog mjesta s učinkom od pet bodova, koliko ima i četvrta Gorica te peti Varaždin. Na vrhu su Dinamo i Hajduk sa po 12 bodova.

Komentari 3
