Istra predstavila dvojicu novih igrača. Jedan od njih igrao je s Messijem i debitirao za Ekvador

Istra je u utorak poslijepodne predstavila dva nova pojačanja na službenoj stranici kluba. Riječ je o Ebouu Sami (18) koji je ugovor potpisao do 2030. godine i Allenu Obandu (19) koji dolazi na posudbu iz Inter Miamija. Objavili su pojačanja van prijelaznog roka jer su morali riješiti papirologiju za tinejdžere.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Sportski direktor Saša Bjelanović komentirao je Samu.

- Igrači koje smo neko vrijeme čekali, dok se nisu formalno riješile njihove vize. Sama je jako mlad igrač, tek je napunio 18 godina. On je dvije godine mlađi nego Fago kad je dolazio. Pred njega ne stavljamo veliki pritisak, treba se još naviknuti na okruženje. Ima jako velik potencijal, izuzetno je brz i prodoran, okomit igrač, u napadu nam može dati više opcija. Računamo na njega dugoročno i polako ćemo ga uvoditi. Uvjeren sam da će s vremenom pokazati sav svoj potencijal.

Obando ima više iskustva i poznat je široj javnosti.

- Što se Allena Obanda tiče, on je na međunarodnoj skautskoj mreži jako poznat igrač kojeg dosta klubova zna. Nedavno je ostvario jako velik transfer iz svog kluba u Inter Miami. Ovdje kod nas je na posudbi do kraja sezone. On je centralni napadač izuzetno jake fizičke konstitucije koji je već debitirao sa 16 godina za A reprezentaciju Ekvadora, igrao sve selekcije mladih reprezentacija, prošle godine je nastupao za Inter Miami sa svim zvijezdama koje tamo igraju. Sigurno nam može biti od koristi, u napadu će obojica dati širok izbor treneru, jer to su, kad su u naponu svoje snage i kondicije, igrači koji mogu činiti razliku.

- Osjećam se jako počašćeno što sam se pridružio klubu i veoma sam uzbuđen radi nove prilike. Bez g. Bjelanovića i mog agenta ništa ne bi bilo moguće, tako da posebna zahvala odlazi njemu. U mojoj profesionalnoj karijeri, ovo je prvi put da sam napustio svoj matični klub. Jako se dobro osjećam, dečki i cijeli stožer su me impresionirali i jako lijepo dočekali. Išao sam u Rijeku i gledao utakmicu, bio je odličan osjećaj. Nadam se da ću pomoći ekipi i zabiti što više golova, izjavio je Sama.

- Drago mi je što sam u Istri i zahvaljujem se na ovoj prilici. Već sam odradio nekoliko treninga, mogu reći da je malo drugačiji način treninga od onih na koje sam navikao, ali jako mi se sviđa intenzitet kojim se radi. Kao svoje prednosti na terenu istaknuo bi zračne duele, vjerujem da mogu puno pomoći ekipi u ofenzivnom dijelu, dodao je Obando.

Istra je trenutačno šesta u HNL-u s 33 boda nakon 26 kola. Idući susret igraju u petak protiv Varaždina na Aldo Drosini.