Istra smijenila Gorana Tomića!

Istra 1961 smijenila je Gorana Tomića nakon samo šest kola HNL-a, objavio je klub putem službenih kanala.

"Ovim putem zahvaljujemo treneru, kao i cijelom stručnom stožeru, na dosadašnjoj suradnji i profesionalnosti. Sretno u nastavku", napisao je klub, između ostalog.

Tomić je Puležane preuzeo uoči početka sezone, a u šest utakmica koje je vodio ostvario je učinak od jedne pobjede, dva remija i tri poraza. Istra je osmoplasirana momčad hrvatskog prvenstva s pet bodova, a u idućem kolu igra protiv Osijeka doma. Prije toga čekaju ju izazovi u Kupu gdje gostuje kod Neretve.