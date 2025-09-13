Obavijesti

NAKON ŠEST KOLA

Istra smijenila Gorana Tomića!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Istra 1961 i Gorica sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Tomić je Puležane preuzeo uoči početka sezone, a u šest utakmica koje je vodio ostvario je učinak od jedne pobjede, dva remija i tri poraza. Istra je osmoplasirana momčad hrvatskog prvenstva s pet bodova

Istra 1961 smijenila je Gorana Tomića nakon samo šest kola HNL-a, objavio je klub putem službenih kanala. 

"Ovim putem zahvaljujemo treneru, kao i cijelom stručnom stožeru, na dosadašnjoj suradnji i profesionalnosti. Sretno u nastavku", napisao je klub, između ostalog. 

Tomić je Puležane preuzeo uoči početka sezone, a u šest utakmica koje je vodio ostvario je učinak od jedne pobjede, dva remija i tri poraza. Istra je osmoplasirana momčad hrvatskog prvenstva s pet bodova, a u idućem kolu igra protiv Osijeka doma. Prije toga čekaju ju izazovi u Kupu gdje gostuje kod Neretve. 

