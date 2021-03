Gol Istre 1961 čuva nekadašnji član Bayerna, austrijski Hrvat Ivan Lučić (25), a konkurencija mu je nekadašnji član Barcelone i Seville, Kamerunac: Fabrice Ondoa (25).

Afrički golman je jako zanimljiv tip, mlad dečko čiji je životni i nogometni put već pun velikih trofeja, velikih imena, uspjeha, padova i preokreta koji su ga doveli - do bajnog poluotoka na sjeveru Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje na 'Drosini'

'Eto'o pazi na nas i pomaže'

Karijera mu je počela kao svakom klincu sa toliko čestim snovima o nogometnoj slavi, ali na jednom posebnom mjestu.

- U mojem Kamerunu nogomet je više od sporta, reprezentacija više od religije, a veliki Samuel Eto'o daleko više od nogometaša. Napravio je silne stvari u karijeri pa svoj uspjeh dijeli sa svojim narodom kojem pomaže. Jedan od načina je osnivanje nogometne akademije, koja nosi njegovo ime, i u kojoj sam i ja počeo trenirati nogomet - priča nam Ondoa.

- Onda sam došao u klub u kojem je on legenda, u Barcelonu. Pa dobio poziv reprezentacije u kojoj je on legenda, našeg Kameruna. Sve je osvojio s Barcom, sve je osvojio s Interom, na sve nas pazi i pomaže. To je Eto'o. Inspiracija i onaj koji mijenja živote nabolje - s divljenjem nam je o sunarodnjaku pričao novi golman Istre 1961.

Barcelona? Tamo ste osvojili svoj prvi značajni trofej, Uefinu Ligu prvaka mladih.

- Stvarno su više od kluba. Institucija. U Kataloniju sam došao s 14 godina, u La Masiju. A sa 16 sam počeo trenirati sa A momčadi. I što da vam kažem... Kako opisati osjećaj koji klinac iz Afrike ima kad uđe u svlačionicu u kojoj ga sa iskrenim osmijehom, dobrodošlicom i riječima 'Ako ti bilo što treba, samo reci' pozdrave Messi, Neymar, Iniesta, Xavi, Puyol, Mascherano...?! Čudo.

Dakle nosevi ne paraju nebo?

- Ma kakvi. Ni najmanje! Redom su to divni i normalni ljudi koji zbog popularnosti žive specifične živote, ali isti su kao vi i ja. Žele donijeti veselje narodu, brinuti za svoje obitelji, živjeti što sretnije. Spremni na naporan rad i na šalu kad god je moguće. Pomažu mladima na svakom koraku, a na travnjaku... Spektakl.

Messi na treningu?

- Ma ne može se to opisati. Jednom me na međusobnoj trening-utakmici stvarno išlo. Jedan od onih dana kad ne možeš dobiti gol... Završi trening, a Messi vikne: 'Fabrice! Ostani na golu da ispucam još 10 slobodnih udaraca. Sad ćeš primiti ne jedan gol nego 10'. Ja 'umrem od smijeha', dovučemo onaj živi zid, čovjek namjesti loptu na 20 metara i: deset puta zaredom pogodi rašlje! Lijevo pa desno, desno pa lijevo... Sve 'u devedeset'. Vanzemaljac. Zagrljeni smo izašli s treninga. Ja nisam mogao vjerovati što se dogodilo, ali to je on, to je čudesni Messi.

Najveći od svih, a opet jedan u nizu nogometnih fenomena tadašnje Blaugrane, misli Ondoa.

- Xavi je utakmicu čitao nekoliko poteza unaprijed, Iniesta imao rješenje za svaki rebus na terenu, a Neymarov dribling je nešto što se riječima ne da opisati. Ruše ga i tuku jer ga drukčije: ne možeš zaustaviti! Ali imam ja još jedno ime za vas - uzeo je stanku pa ispalio:

- Alen Halilović! Ljudi moji kakav talent. I moj prijatelj. Da ga nisu ometale ozljede dan-danas bi bio na Nou Campu. A još je mlad i još može napraviti sve što je u karijeri sanjao.

Osvajanje Afričkog kupa nacija s Kamerunom 2017.?

- Radost, 25 milijuna ljudi koji pjevaju od sreće. Ne može se objasniti koliko je to značilo mojoj zemlji i mom narodu.

A vi najbolji golman prvenstva.

- Da, tada sam bio prvi golman, ali nebitne su tu privatne priče. To je ponos cijeloj jednoj naciji. Naš peti trofej prvaka Afrike. A prije prve utakmice dođe mi Eto'o i kaže: 'Opasni ste. Mladi, a dobri i gladni uspjeha. Ne ubrajaju vas u favorite. Griješe! Ta glad za pobjedama, to je ključ. Idete do finala, a onda je u toj jednoj utakmici sve moguće'. Kad smo osvojili krene slavlje, ludilo, ne znaš gdje si od sreće. Netko me zagrli, okrenem se, a ono sama legenda, hodajući spomenik Eto'o. Smije se i viče: 'A što sam ti ja rekao, moj Fabrice? Finale i prvaaaciii!!!'... Nisam mogao vjerovati koliko sam sretan. Da sam s Kamerunom osvojio naslov, a Eto'o se raduje sa mnom!

Ondoa misli da je to: zlatna priča koja samo čeka na novo poglavlje.

- Opet imamo mladu i talentiranu generaciju. A sljedeći Afrički kup nacija igra se kod nas, u Kamerunu. Ja vam kažem da možemo opet uzeti titulu.

'Onana mi je bratić, s njim imam dogovor'

Imate jaku konkurenciju u reprezentaciji.

- Da. Andre Onana, iz Ajaxa. Zna ga cijeli svijet, a ja ga znam otkad znam za sebe jer to mi je: bratić. Majke su nam sestre. Jedan drugog ni ne zovemo po imenu nego 'brate'. Zajedno u Eto'ovoj akademiji, zajedno u Barceloni, zajedno u Kamerunu... To je obitelj, neraskidiva veza. Imamo dogovor. Jedan Afrički kup nacija osvojimo sa mnom na golu, a onda sljedeći s njim i tako redom - smije se Fabrice.

- Sve mi to radimo na Eto'ovim temeljima. Njegovom znanju i pomoći. Sve nas je on naučio kako izdržati teška vremena, kako raditi kad ti je najteže, kako nikad ne zaboraviti svoj narod, kako pomagati uvijek i svugdje gdje možemo.

I zato, dok su ga bile pune novine, TV emisije i portali, on 2017. nije ni sekunde dvojio kad su mu rekli - pomozi.

- Nazvali su me iz UNICEF-a. 'Mislimo da svoj imidž možeš iskoristiti za dobro, na pomoć djeci u tvom Kamerunu'. Normalno da sam odmah pristao. I u jako sam puno projekata, puno dobroga činimo i to me čini sretnim više nego što vam mogu opisati. U mom Kamerunu ima i bogatih i siromašnih, ali nema ekstrema. Nema, hvalabogu, masovne gladi i takvih tragedija. Ali djeci uvijek treba pomoći. Oni su nezaštićeni, a sve ostaje njima. Djeca moraju dobiti našu dobrotu da bi ju nastavili dijeliti kad postanu odrasli ljudi.

Kamerun, Katalonija, Andaluzija, Belgija pa... Hrvatska. Istra! Kakvi su to čudni putevi?

- Nazvao me agent i kaže 'Alaves ima sjajan projekt i žele te. Biraj: Primera, Ligue 1, Championship ili Prva HNL'. Razmislio sam i došao u Hrvatsku. Na posudbi sam iz Alavesa, ne znam koliko ću ostati, ali to je to. Zdrava sredina za novi početak.

Grad, Istrijanke i Istrijani?

- A zbog korone smo, na žalost, svi distancirani tako da vam ne mogu dati neke dublje dojmove. Grad i regija su predivni, ljudi mi se čine onako klasično mediteranski veseli, a sa jakom radnom etikom. Znam da pogled na tablicu sad nije lijep, ali mi igramo dobro. Malo sreće uz ovaj naporni rad donijet će spas i ostanak u 1. HNL za Istru, vidjet ćete.

I u klubu imate ozbiljnu konkurenciju za mjesto među vratnicama.

- O da. 'Lučo' (Ivan Lučić, nap.a.) je vrhunski. Ma samo moramo vjerovati u sebe. Atmosfera u momčadi je dobra. Jedva čekamo nove utakmice, a najviše od svega čekamo: navijače. Da bude baš onako pravi nogomet, kakav i treba biti.

'U partyju u Belgiji ne smijem pričati'

U Belgiji su sa vama raskinuli ugovor zbog organiziranja zabave u doba karantene.

- Vjerujte da ne izbjegavam govoriti o tome, ali: ne smijem. U tijeku je žalbeni postupak. Kad završi, rado ću vam ispričati sve pojedinosti tog slučaja.

U Puli ste sam ili s obitelji?

- Sam, ali ne još zadugo. Uskoro će doći supruga. Imam brojnu obitelj u Kamerunu i pomažem svima. To je moja obveza. Svoje djece zasad nemam. Mlad sam još - Ondoa se nasmijao i pozdravio.

Frajer koji je skidao penale Salahu i Manéu na putu do naslova prvaka Afrike, koji je zanat pekao na treninzima s Messijem i Neymarom sada se bori za mjesto među vratnicama Istre 1961 pune igrača sa svih strana svijeta.

Ali... Kako sam kaže, mlad je. Preko Istre opet do najvećih svjetskih nogometnih pozornica. To je nogometni san Fabricea Ondoe. Onaj privatni već ostvaruje, pomažući djeci u domovini.

Kao golman dokazano dobar, a kao čovjek, onako na prvu... Sjajan tip!