Istrin kapetan: Iz Dinama stižu nebuloze, nisam ja neki koljač!

Dugogodišnji glasnogovornik Dinama Alen Lesički obrušio se na Istrinog kapetana Aljošu Vojnovića zbog faula na Daniju Olmu.

Dogodilo se to u nedjelju za vrijeme uvjerljive pobjede 'modrih' 4-0 u Puli.

Lesički smatra kako je veznjak Puljana to učinio namjerno iz osvete zbog toga jer je Španjolac izborio penal za 0-2 Dinama u 50. minuti.

- Na snimci se jasno vidi kako je Vojnović išao s namjerom da ozlijedi Olma, a na koncu je to i učinio - rekao je glasnogovornik Dinama za Sportske novosti, a isto je potvrdio i nama u utorak.

Nakon sat vremena igre mladi je Španjolac izašao s terena u bolovima, držeći se za koljeno. To je razljutilo Lesičkog, a Vojnovića bacilo u stanje šoka.

- Ne mogu vjerovati! Prvo sam mislio da Olmo folira, spetljao sam mu loptu, tu nije bilo nikakve namjere. Meni ovo sada djeluje kao nekakav SF film - rekao nam je Vojnović pa nastavio:

- Pa to su nebuloze! Nisam ja nekakav koljač. Mi se borimo za ostanak u ligi, moramo igrati agresivnije. U usporedbi s Ademijevim udarcem s poda na Maksimovića licemjerno je mene prozivati za nešto.

Za igrače Istre nema dvojbe, faul za penal Nikole Matasa na Daniju Olmu u 49. minuti je čist.

- Kad je Olmo pao, rekao sam suigraču Čuljku da je penal. Nema govora o tome, sve je čisto. No, znate kako to ide, kao što su oni govorili da je penal, tako smo mi govorili da nije. Svatko se bori za sebe na terenu - rezimira kapetan Puljana.

Vojnović je nakon utakmice reagirao sportski i ljudski.

- Odmah sam se javio Danijelu Zagorcu da mi proslijedi Olmov broj. On još ne zna što mu je točno, ali se zahvalio. Žao mi je dečka, on je odličan igrač i lijepo ga je gledati, ovaj puta mi je malo pobjegao... Ovo je bilo prvi put da sam se javio poslije utakmice nekome. Posljednji put to mi se dogodilo prije deset godina nakon sličnog faula nad Nikolom Šafarićem - prisjetio se Aljoša pa dodao:

- Uostalom, kad su meni slomili rebro laktom u Koprivnici prošle godine nitko mi se nije ispričao.

Začudilo ga je to da netko s tribine može vidjeti što se točno dogodilo na terenu.

- Pa ni Nikola Jurčević nije rekao ništa, a on je sve prošao u nogometu... I znate, od 57 žutih i tri crvena kartona što sam dobio u karijeri, više od pola dobio sam zbog prigovora sucima - završio je Vojnović.