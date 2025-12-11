Istrin stoper zaludio je velikane: Uzor mi je Gvardiol, a ostanak u Puli najbolji je za moj razvoj...

Raul Kumar (17) impresionirao je u debiju za Istru. Ovaj stasiti stoper prve minute u HNL-u odigrao je na teškom i zaleđenom terenu u Gorici, gdje je proveo dvadesetak minuta i odmah pokazao zašto ga smatraju jednim od najvećih talenata generacije. Igrajući izvan svoje pozicije, na desnom boku, ostvario je dva uspješna klizeća starta, jednu otklonjenu opasnost i dvije oduzete lopte. Bio je stopostotan u duelima, osvojio je četiri na tlu i jedan u zraku. Ono što ga izdvaja od drugih jest njegova igra nogom i kreativnost, što se posebno cijeni u današnjem nogometu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+