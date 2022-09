'Italija je možda negdje drugdje favorit, ali sutra u Splitu nije'

Plasman u polufinale bio je prvi cilj postavljen pred izbornika Ivicu Tucaka uoči početka Europskog prvenstva u Splitu. Prvi cilj je ostvaren ali sada se otvaraju novi, želja je osvojiti medalju, po mogućnosti što sjajniju.

- Zadovoljan sam, mislim da je ono što smo svi željeli pred početak ovoga novog ciklusa, što smo na koncu i obećali, a ja sam se zavjetovao da će Hrvatska ostati u vrhu europskog i svjetskog vaterpola. Bili smo u polufinalu svjetskog prvenstva, sada smo opet među četiri na europskom, s jednom novom reprezentacijom koja je po drugi put pokazala da može jako puno. To je ono što me čini zadovoljnim, ali da može i mora bolje to je cilj. I moj, i svih nas... Da rastemo i napredujemo iz utakmice u utakmicu. Osnovni cilj je ostvaren, sada se borimo za medalju. Tri reprezentacije, Italija, Hrvatska i Španjolska su i na SP i na EP ušle u četiri, i to je po meni rezultat vrijedan poštovanja – kazao je izbornik Tucak.

Sad započinje ono pravo, borba za medalje.

- Pokušat ćemo učiniti sve što je u našoj moći da taj uspjeh učinimo onakvim kakvim želimo, da uzmemo medalju, po mogućnosti što sjajniju.

Dobro poznajete Italiju, često ste sparirali?

- Ne samo ovo ljeto... Formirajući novu reprezentaciju često sam kontaktirao s kolegom Sandrom Campagnom, s kojim imam jako dobre odnose, odradili smo četiri ozbiljna sparinga kod njih i kod nas, u Zagrebu, Puli, zadnje u Trstu... Sve su te utakmice bile u gol razlike, za nas i za njih, stalno isti rezultat 12-11, izuzev zadnje u Beogradu kad smo izgubili s tri gola razlike, ali igrali smo bez Vrlića koji je ozlijedio rame i nismo htjeli riskirati. Znamo sve o njima, sjajna su reprezentacija, uz Španjolce izgledaju najkompaktnije. Talijani igraju toliko agresivan vaterpolo, na rubu isključenja ali bez isključenja, rade presing u tranziciji, imaju par svjetskih igrača poput Francesca Di Fulvija, koji je jedan od najboljih svjetskih igrača, uz njega polivalentne Vincenza Dolcea i Edoarda Di Somma koji će pokušavati s njima kao drugim centrima poremetiti naše Bukića i Fatovića... Dobro ih poznajemo, znamo nedostatke i mane. Imamo snagu pobijediti, želja je velika, ogromna, mi izgledamo dobro, imamo prostora za napredak i vjerujem da ćemo to uspjeti zadržati do kraja turnira i napredovati, popraviti ono što nije bilo dobro na svjetskom prvenstvu. Prije svega obranu i blokirane šuteve.

Pohvalio je izbornik obranu na čelu s Markom Bijačem.

- Marko brani odlično, naravno, uz pomoć suigrača. Obrana za sada izgleda odlično, ukoliko želimo medalju, pa i otići do kraja, taj segment igre moramo dići na još višu razinu. U napadu imamo dosta dobra rješenja, sve je u najboljem redu, sve što smo trebali pobijediti pobijedili smo na način na koji nisam očekivao, s Grčkom smo se čupali i iščupali i zasluženo došli do ovdje – kaže Tucak, a na pitanje što bi moglo presuditi kaže:

- Otrcana je fraza da će presuditi hladna glava. Mislim da će to ovoga puta doista biti tako. Rekao sam već bezbroj puta igračima da se utakmica ne dobivaju ni u prvim minutama ni u prvim četvrtinama. Vaterpolo je postao sport u kojem ni pet golova razlike ne znači ništa. Hladna glava, ogromno srce ogromno i razum, ne smijemo izgorjeti. Meni je fascinantna ova posjeta i ambijent, meni kao sportašu je lijepo biti u takvom okruženju u kojem se navija i bodri svoje, bez uvreda, povika, baklji, petardi... Dostojanstveno navijanje za svoju reprezentaciju ne vrijeđajući nikoga. Užitak je igrati u takvoj atmosferi, ali ne smijemo izgorjeti.

Italija u polufinale ulazi oslabljena.

- Nema Vicenza Renzuta koji je dobio "brutality" protiv Crne Gore, nema Echeniquea, ali mi smo bili bez Burića tri utakmice pa se to nije osjetilo. Bit će nam lakše pripremiti utakmicu bez njih dvojice koji su sjajni igrači, šuteri, ali ostali njihovi igrači mogu imati i povećani motiv zbog toga.

Dojam je da Barakude dižu formu što prvenstvo odmiče.

- Mislim da smo na dobrom putu, dobro izgledamo, obrambeni segment je na sjajnom nivou. Ja nikad nisam isticao igrače, za tim nema potrebe u kolektivnom sportu, pravi kolektiv je kad funkcionira kao jedno tijelo, u stanju je nadomjestiti loš dan i nedostatak kvalitete. Mislim da smo mi uistinu to dobili, homogenu reprezentaciju, obranu na čelu s Markom... Ja ga nikad nisam vidio ovakvog, podsjeća me na Marka iz 2016. u Riu. Ovim putem hvala Rencu Posinkoviću koji je ušao u stožer, znam koliko je unutra, što radi s vratarima, vidi se da je Marko u ovom trenutku fenomenalan.

Za kraj je izbornik otvorio dušu...

- Pred prvenstvo mi je bilo strašno teško, osjećao sam kao i uvijek odgovornost i čast, a kad smo dogovorili prije četiri godine domaćinstvo svi u HVS-u smo imali projekciju kako bi reprezentacija trebala izgledati. Nismo znali da će reprezentacija doživjeti redizajn, bilo me strah da će u ovakvom ambijentu imati dodatni uteg, međutim oni rastu iz utakmice u utakmicu. Nervoza na početku protiv Malte, Francuske, Grčke... A jučer, u eliminacijskoj utakmici smo od prve minute zaigrali jako dobro, psihološki čvrsto, motiviran. Sutra nas čeka paklena utakmica, zasigurno jedna od najboljih reprezentacija osim Španjolaca. Ako ćemo biti realni, šanse su 50-50, a ja ću reći 55-45 za nas jer igramo doma. Motiv je tu, želja je tu, Italija je možda negdje drugo favorit, ali sutra u Splitu nisu...



