Skandal na ZOI u Italiji! Rebecca Passler, domaća uzdanica, pala na dopinškom testu zbog letrozola. Talijanski savez pokrenuo istragu. Hoće li to uništiti njezinu karijeru
Italija u šoku uoči Olimpijskih igara: Poznata mlada sportašica u središtu je velikog skandala!
U petak počinju Zimske olimpijske igre u Italiji, a skandal trese domaćina uoči početka. Naime, domaća uzdanica, Rebecca Passler (24), pala je na dopinškom testu nakon što je u njezinom organizmu pronađen letrozol. Riječ je o lijeku koji snižava razinu estrogena i može se koristiti kako bi se prikrili tragovi uzimanja anaboličkih steroida.
Međutim, letrozol se može koristiti za tretman raka dojke, a nakon šokantnog nalaza 24-godišnje sportašice oglasio se i Talijanski savez za zimske sportove.
- Savez je već počeo s istragom ovog incidenta. Želimo podršati naše sportaše u svakoj situaciji i ključno je da saznamo sve okolnosti ovog slučaja kako bi stali na kraj netočnim informacijama koji bi mogli znatno utjecati na Rebeccinu karijeru i sliku.
Passler se trebala natjecati u biatlonu, a njezin ujak, Johann Passler, osvojio je dvije olimpijske bronce u ovom sportu. Inače, Rebecca dolazi iz Antholza, mjesta gdje će se održati biatlonska natjecanja na Zimskim igrama.
Iako još uvijek nije osvojila odličja u seniorskoj konkurenciji, Passler je u mlađim kategorijama bila među najvećim talijanskim talentima. Osvojila je osam medalja na omladinskim svjetskim prvenstvima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+