Italija u šoku uoči Olimpijskih igara: Poznata mlada sportašica u središtu je velikog skandala!

U petak počinju Zimske olimpijske igre u Italiji, a skandal trese domaćina uoči početka. Naime, domaća uzdanica, Rebecca Passler (24), pala je na dopinškom testu nakon što je u njezinom organizmu pronađen letrozol. Riječ je o lijeku koji snižava razinu estrogena i može se koristiti kako bi se prikrili tragovi uzimanja anaboličkih steroida.

Foto: Profimedia

Međutim, letrozol se može koristiti za tretman raka dojke, a nakon šokantnog nalaza 24-godišnje sportašice oglasio se i Talijanski savez za zimske sportove.

- Savez je već počeo s istragom ovog incidenta. Želimo podršati naše sportaše u svakoj situaciji i ključno je da saznamo sve okolnosti ovog slučaja kako bi stali na kraj netočnim informacijama koji bi mogli znatno utjecati na Rebeccinu karijeru i sliku.

Foto: Profimedia

Passler se trebala natjecati u biatlonu, a njezin ujak, Johann Passler, osvojio je dvije olimpijske bronce u ovom sportu. Inače, Rebecca dolazi iz Antholza, mjesta gdje će se održati biatlonska natjecanja na Zimskim igrama.

Iako još uvijek nije osvojila odličja u seniorskoj konkurenciji, Passler je u mlađim kategorijama bila među najvećim talijanskim talentima. Osvojila je osam medalja na omladinskim svjetskim prvenstvima.