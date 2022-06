Iva Majoli 25 godina nakon osvajanja Pariza: 'Marin nije igrao ovako od US Opena 2014.'

Marin je zadnjih tjedana u top formi, baš dobro izgleda na terenu, djeluje moćno, odlično komunicira s publikom i baš ga je gušt gledati. A gledala sam skoro svaki njegov meč, ovako dobro nije igrao od US Opena, koji je osvojio 2014.

Glas joj je prepoznatljiv i veseo, u formi se održava jer je redovito na teniskim terenima, a i lipanj u Parizu njezin je standard. No, Iva Majoli (44) ove je godine ipak na Roland Garrosu posebna gošća. Jubilarka. U utorak 7. lipnja navršit će se 25 godina otkad je djevojka iz Hrvatske kao deveta nositeljica otišla do kraja i postala jedina Hrvatica s osvojenim Grand Slamom.

Nahvalila je na početku polufinalista Roland Garrosa Marina Čilića, s kojim se ipak nije susrela.

- Nisam ga vidjela, komuniciramo porukicama. Uh, bilo bi krasno da 25 godina nakon mene Hrvat opet osvoji Pariz. Nisam vidjela ni Petru Marčinko. Gorana? Njega sretnem svaki dan u players laungeu - otkriva nam kakvo je tenisko druženje na Roland Garrosu.

Nego, Iva, 25 godina od trofeja karijere... Biste li mogli nabrojati sve suparnice koje ste pobijedili prije četvrt stoljeća u Parizu?

- Haha, vjerojatno ne bih. Znam od osmine finala, prva tri kola malo štekaju.

Da pomognemo: Sandra Kleinova 7-5, 6-4 u prvom kolu, Alexandra Fusai 6-2, 6-3 u drugom kolu, Ann Grossman 6-1, 4-6, 6-1 u trećem kolu, Linsday Davenport 5-7, 6-4, 6-2 u osmini finala, Ruxandra Dragomir 6-3, 5-7, 6-2 u četvrtfinalu, Amanda Coetzer 6-3, 4-6, 7-5 u polufinalu i Martina Hingis 6-4, 6-2 u finalu.

- Svaki je meč bio poseban, a sjećam se kako sam u osmini finala okrenula skoro izgubljen meč protiv Davenport. Pa u četvrtfinalu protiv Ruxandre, s kojom sam često igrala u paru i odlične smo prijateljice. A onda mi je Amanda Coetzer napravila veliku uslugu jer je izbacila Steffi Graf, s kojom sam imala skor nula prema neznamkoliko (0-7, nap. a.). I ostala bi nula da smo igrale jer nikad mi nije odgovarala igrom. Amanda mi je otvorila put, obje smo znale da imamo veliku šansu, bio je baš težak meč. I onda je došla Martina Hingis, koja je do tog finala imala 37-0 te godine i doista nisam imala što izgubiti. Odigrala sam najbolji meč u karijeri, iako sam protiv Martine voljela igrati, odgovarala mi je njezina sporija igra, nadmudrivanje, mogla sam se razigrati, voditi igru.

Iva je, rekli smo, bila deveta nositeljica, a pehar su jednako kao ona htjele i Martina Hingis, Steffi Graf, Monica Seles, Jana Novotna, Linsday Davenport, Arantxa Sanchez Vicario, Conchita Martinez, Mary Pierce... Sve tada djevojke, danas žene, s većinom od kojih se i sad susreće i druži.

- Igram na Senior Touru, za veterane. Za vrijeme covida nisu se održavali turniri, prije toga redovito sam odlazila na sve Grand Slamovima, a sad je lijepo družiti se opet s curama. Ove godine tu su i Gabriela Sabatini, Francesca Schiavone, Flavia Pennetta... Zanimljivo je kad se svi vidimo, družimo, održavamo kontakt.

Viđate li se i s Martinom Hingis?

- U jako smo dobrim odnosima, čujemo se stalno, bila sam joj na vjenčanju, trebala je doći ovdje jer i ona igra na senior touru, ali otkazala je pa ćemo se vidjeti na Wimbledonu.

I sve to kao gošće organizatora?

- Da, dobijemo pozivnicu i imamo sve pokriveno. Naravno, i mogućnost odlaska gledati mečeve glavnog turnira. Uživancija!

Svake godine vas, bivše pobjednice, organizator pozove?

- Da, pozivaju bivše osvajače i baš imamo dobar tretman. Možemo i gosta pozvati u predsjedničku ložu cijelim tijekom turnira. Pozivaju i druge, ali drugačiji je tretman ako si nekad osvojio Roland Garros. Možda na nekim drugim Grand Slamovima možete, recimo, dobiti više ulaznica za mečeve, ali u Parizu je divno.

I bili ste na svakom Roland Garrosu u ovih četvrt stoljeća?

- One dvije-tri godine nakon što sam rodila nisam, na ostalima uglavnom jesam, čak i u vrijeme pandemije. Pa to su sve moje cure i dečki s kojima sam igrala na touru i volim ih vidjeti. Od ove godine Amelie Mauresmo je direktorica i Nathalie Dechy vodi senior tour, ženska snaga vodi turnir! Ali svake godine rade ogromne promjene, više pažnje posvećuju igračima, sve dižu na višu razinu, sad su i krov postavili, kao i ostali Grand Slamovi.

Muški je turnir te 1997. senzacionalno osvojio nepostavljeni Gustavo Kuerten, koji je izbacio trećeg (Kafeljnikov), petog (Muster) i u finalu 16. nositelja Brugueru. Četvrti nositelj Ivanišević izgubio je u prvom kolu od Gustafssona, prvi nositelj Sampras u trećem kolu od Normana..., a juniorski je turnir osvojila Justine Henin.

Danas senior tour igra i Goran Ivanišević. Na Olimpijskim igrama 1996. napravio je spačku koju prepričavate i danas, kako je oblijepio cijelo olimpijsko selo vašom fotografijom kod kiropraktičara.

- Ma joj, s Goranom je uvijek nešto posebno. Obožavam ga, prijatelj mi je i veliki šampion, cijenim ga kao trenera i čovjeka i puno je napravio za Hrvatsku i tenis. A bilo je i zafrkancija i spački dok smo zajedno igrali, njegovih se vratolomija rado sjećam. Sad je malo odrastao, iako i dalje povremeno izvede neku sličnu foru...

Ove godine bilo je posebno ne samo zbog jubileja nego i zbog još jednog velikog događaja kojem je u Parizu svjedočila. Pohvalila se na društvenim mrežama susretom s Davorom Šukerom.

- Sreli smo se jer su i svi iz nogometnog svijeta bili ovdje zbog finala Lige prvaka pa su bili dragi da nam daju nekoliko ulaznica tako da sam s prijateljima bila na finalu i gledala Lukinu pobjeda, baš spektakl.

Iva je bila i jedna od sugovornika u dokumentarnom filmu "Hrvatska: Definiranje nacije", koji Fifa+ emitira od ponedjeljka.

- Nisam ga još pogledala, pozvali su me na premijeru, ali tada sam već bila u Parizu.

Iako joj je izbornica, na Roland Garrosu nije bila uz Petru Marčinko.

- Nije mogla upasti ni u kvalifikacije za seniorski turnir i dobro je da igra juniorske mečeve na ovoj razini. U odličnoj je formi, a imat će dovoljno seniorskih turnira do kraja godine i da će ubrzano napredovati na rang listi da uđe možda i u glavni turnir Australian Opena. Na juniorskom je turniru i ima svoj tim koji je prati, ali kad god sam u prilici i nađem se na istom turniru, pogledam njezin meč, kao i one Petre, Donne, Ane... Vidimo se, iako svaka ima svoje trenere, porazgovaramo, iskažemo svoje mišljenje i većinom je to isto mišljenje kao njihovih trenera, na istoj smo valnoj duljini.

I Roland Garros je izjednačio nagradni fond tenisača i tenisačica.

- U moje vrijeme toga nije bilo, naravno da se slažem s tim. Kad je već na ostalim turnirima i dalje ogromna razlika, barem da je na Grand Slamovima to izjednačeno.

Jeste li ikad računali koliko biste više zaradili da su i tada žene dobivale isti novac kao muškarci?

- Haha, nisam, ali nama je važno osvajati turnire, rekorde... Ovo drugo je bitno, ali kad si dugo na touru, nešto staviš sa strane.

WTA navodi da je Iva u karijeri zaradila 4,4 milijuna dolara od turnirskih nagrada. Osvojila je osam turnira i bila četvrta na WTA listi.

- Ja sam zadovoljna, a je li moglo više... Možda je, a moglo je i manje. Žao mi je jedino zbog ozljeda, operacija i što sam prekinula karijeru ranije nego što sam htjela.

Što još, osim mečeva, najviše pamtite s turnira od prije 25 godina? Gdje je pehar?

- Imam umanjenu repliku, doma je, u vitrini. Neke takve, drage trofeje čuvam, a jako puno sam ih i stavila u neke kutije jer ne stanu sve na vidljivo mjesto.

A čestitke, doček?

- Bilo je čestitki, sa svih strana, i lijep doček. A pamtim i velik pritisak nakon tog Roland Garrosa, pritisak očekivanja, s kojima se teško nositi, pogotovo kad cijela nacija očekuje još bolji uspjeh.

Je li to bio pritisak usporediv s onima koje su proživljavale Naomi Osaka i Ashley Barty?

- Sad je to na puno višoj razini, ali i WTA se bavi mladim igračicama i pokušavaju pružiti pomoć, psihologe. Tada je toga bilo manje. Postoje nadnaravni šampioni Rafa, Roger, Novak, Serena, Martina Hingis..., koji zato i jesu osvojili puno više turnira od nas, koji smo isto bili šampioni, a s puno se stvari nisam mogla nositi. Pritisak je doista velik, a svi smo mi djeca kad dođemo na taj vrh i neke druge stvari, koje su nam nametnute, se približe. A čim makneš fokus od tenisa, puno morskih pasa samo čeka svoju priliku. Puno mladih zato misli da je jednostavno osvojiti turnir i Grand Slam, a tek kad krenu, vide koliko je to teško.

A novac? Rade li ATP i WTA s tenisačima i na edukaciji o raspolaganju novcem? Kako je kad mlad čovjek od 20-ak godina ima na računu milijune?

- Da, i novac je problem. Dok igraš si kao u balonu, u tom krugu ljudi kojima vjeruješ, a nakon karijere ulaziš u nešto nepoznato i treba ti duži ili kraći period da se snađeš i počneš živjeti normalan život. Zato nas većina ostane u tenisu, jer to je okruženje naš svijet.

U tom kontekstu je važna najbliža okolina.

- Pogotovo djevojkama je roditelj jako bitan jer ostaje uz igračicu cijelu karijeru. Tako je i za Petru odlično što je tata s njom, uz tim ljudi. Hoće li dodavati još nekog trenera, to je na njima, ali roditelj je jako bitan. Sam si, nije to ekipni sport da te netko može podići, a puno je vukova oko tebe ok kojih te roditelji mogu sačuvati.

Što još radite osim što ste izbornica ženske reprezentacije?

- Godinama sam direktorica turnira u St. Peterburgu, ali to je sad sve stalo pa ćemo vidjeti. Izbornica sam i radim još neke stvari u tenisu. I igram ekshibicije.

Koliko često razgovarate sa svojim igračicama izvan okupljanja reprezentacije?

- Stalno, imamo grupu i čujemo se na tjednoj bazi, ako ne i svakodnevno.

Ponekad se čini da imate prijateljski odnos.

- Ne, imamo šefovski odnos kad treba, a kad treba i prijateljski. To je jako bitno, tu bazu napraviti, da ima strogoće i mora se znati tko odlučuje i kad je dobro i kad ne ide. Ja, recimo, volim dati šansu mladim curama i puno sam puta dobila 'jezikovu juhu' zašto sam dala Donni ili Ani da igraju dok su imale 14 ili 15 godina, a ne nekoj starijoj igračici, koja je oko 500. mjesta na svijetu. Ali svim tim curama to je bila odskočna daska i značilo im je puno za dalju karijeru. Tako je i s Petrom ove godine, igrala je čak i u odlučujućem meču i puno je ljudi bilo u šoku što je stavljam, ali unutar tima osjetili smo da je, uz Petru Martić, ona bila u najboljoj formi. I pokazalo se dobrim. Odluke donosimo u timu, svi razgovaramo. U istom sastavu idemo dalje, nadamo se da će se Ana oporaviti, opet je imala peh - zaključila je Iva i morala na teren.

Čekala ju je partnerica Mary Pierce i suparnice na veteranskom Roland Garrosu. Gdje je ove godine posebna gošća.

