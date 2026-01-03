Ivan Cvijanović napustio Osijek, predstavili su ga u drugoligašu

Ono što se najavljivalo posljednjih dana prijelaznog roka, sada je dobilo i službenu potvrdu. Bivši mladi hrvatski reprezentativac Ivan Cvijanović (22) napustio je Osijek i karijeru nastavlja u Portugalu, gdje je potpisao za drugoligaša Vizelu. Njegov odlazak bio je očekivan slijed događaja nakon što je na Opus Arenu stiglo zvučno pojačanje na njegovoj poziciji.

Dolaskom bivšeg hrvatskog reprezentativca Borne Barišića, na poziciji lijevog beka u Osijeku stvorila se velika gužva. Uz Roka Jurišića i Davida Čolinu, bilo je jasno kako za Cvijanovića neće biti dovoljno prostora za igru, stoga je rastanak bio najlogičnije rješenje za obje strane. Klub je bio iznimno korektan u pregovorima, što je potvrdio i Cvijanovićev agent Matej Škegro.

​- Dogovor klubova je u završnoj fazi, nakon nove godine Cvijanović će na liječnički pa na potpis ugovora. Moram priznati da je Osijek bio izuzetno korektan. Svjesni su kako imaju odličnih rješenja na poziciji lijevog beka, pogotovo povratkom bivšeg reprezentativca Barišića te da je najbolje rješenje rastanak - izjavio je Škegro za Germanijak još prije finalizacije posla.

Cvijanović je u Osijek stigao kao dječak iz nogometne škole Lokomotive u ljeto 2020. Put do prve momčadi krčio je kroz nastupe za Osijek II te posudbu u Šibeniku, koja ga je i vratila na Opus Arenu. Za prvu momčad Osijeka nastupio je 37 puta, zabio jedan gol i dodao dvije asistencije.

Njegov novi klub, Vizela, trenutačno se natječe u drugom rangu portugalskog nogometa. Nalaze se na petom mjestu ljestvice i vode borbu za povratak u prvu ligu, iz koje su ispali prošle sezone. Cvijanović je s klubom potpisao ugovor do lipnja 2028., a njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje se na 350.000 eura. Zanimljivo, on neće biti prvi Hrvat u klubu, dres Vizele ranije je nosio i golman Fabijan Buntić (67 natupa9

Osijek se od svog sada već bivšeg igrača oprostio prigodnom porukom: "Nakon više od pet godina Ivan Cvijanović nije igrač Osijeka. Cvija, hvala na svemu i sretno u nastavku karijere!".