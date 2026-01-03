Legenda Hajduka vraća se kući

Legenda Hajduka Mijo Caktaš (33) raskinuo je ugovor s ciparskim prvoligašem Anorthosisom. Kako doznaju 24sata, blizu je povratka u matični klub Dugopolje. U Anorthosisu je bio od rujna 2025., zaigrao u svega tri utakmice i skupio sveukupno 147 minuta za 12. ekipu ciparskog prvenstva. Na Cipar je stigao iz turskog Kocaelispora bez odštete, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 200.000 eura. U Dugopolje će se vratiti bez odštete jer nije pod ugovornom obvezom.

Seniorsku karijeru započeo je u Dugopolju iz kojeg je prešao u Hajduk gdje je postao njihov najbolji strijelac s 81 pogotkom u povijesti HNL-a. S trona ga je u svibnju 2025. skinuo kapetan Splićana Marko Livaja. Za Dugopolje je odigrao 14 utakmica, zabio četiri gola i podijelio dvije asistencije.

Izgleda kako je za Caktaša Dugopolje posljednja postaja u profesionalnoj karijeri. Pomoći će im u borbi za HNL jer nakon 17 odigranih kola u drugoj hrvatskoj ligi imaju 30 bodova, odnosno dva manje od prvog Rudeša. Efikasnost im je problem kojeg će Caktaš pokušati riješiti jer su postigli tek 18 golova u 17 nastupa, ali zato imaju treću najbolju obranu lige s 14 primljenih pogodaka.

U bogatoj karijeri nastupao je redom za Dugopolje, Hajduk, Rubin Kazan, Damac, Osijek, Sivasspor, Kocaelispor i Anorthosis. U sezoni 2018/19. bio je najbolji strijelac HNL-a s 19 zabijenih golova. S Hajdukom je osvojio Kup 2013. te drugu tursku ligu s Kocaelisporom prošle sezone. Za Hrvatsku je odigrao jedan prijateljski susret u porazu od Tunisa (2-1) 2019. godine.