Ivan Dodig Hrvat je s najviše Grand Slam titula, a zaradio je na turnirima više i od Ančića!

Još jedno tenisko čudo iz Međugorja. Ivan Dodig je s 38 godina na leđima samo zacementirao prvo mjesto sa sedmim Grand Slam turnirom pod hrvatskom zastavom, a u napravio je to u inat onima koji mu, kao već proslavljenom igraču i bivšem osvajaču njihova turnira, nisu željeli organizirati bolji (bliži) smještaj niti prijevoz do terena i natrag do hotela. Nije to za njega bilo ništa novo jer je došao iz teške životne situacije.

- Kad je imao 12-13 godina, on i stric su na nekim turnirima morali spavati u automobilu. Bilo nam je teško, nismo imali novca. Bila je to velika borba za nas - rekao nam je jednom prilikom Ivanov otac Tomislav.

Posebnu je ulogu u svemu imao stric Žarko koji je život posvetio njegovoj karijeri, a i dan danas Ivan odradi trening s njim po dolasku u rodno mjesto. A živio je nedaleko vjenčanog kuma i Grand Slam osvajača Marina Čilića koji je stajao kraj njega kad je još 2013. oženio današnju suprugu Maju. S Krajicekom je u finalu zemljanog Grand Slama sa 6-3, 6-1 slavio protiv para Gille/Vliegen.

Osvojili su 590 tisuća eura, tj. svakome oko 295 tisuća. To je dodao na devet milijuna eura ukupne zarade i ušao u top 100 po zaradi. S obzirom na velike razlike u nagradama za nastupe u singlu i paru, to je veliki uspjeh. Ispred njega su, što se parova tiče, tek najveće legende parova poput braće Bryan te Nestora i Mirnog.

Od hrvatskih tenisača najbliže su mu Ivo Karlović i Ivan Ljubičić, koji su zaradili 10-ak milijuna eura. Debelo su ispred Čilić i Ivanišević, dok je Dodig od turnira zaradio više nego Mario Ančić.