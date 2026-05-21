ŠOKANTNA VIJEST

Ivan Erslan više nije dio UFC-a!

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Eric Bolte/REUTERS

Ivan Erslan napustio UFC unatoč pobjedi protiv Tokkosa! Šokantan kraj karijere u najjačoj organizaciji nakon velike pobjede. Sada ostaje pitanje gdje će nastaviti karijeru

Hrvatski MMA borac Ivan Erslan (34) više nije član najjače svjetske promocije, UFC-a. Unatoč velikoj pobjedi u zadnjem nastupu protiv Tuca Tokkosa, UFC mu nije odlučio ponuditi novi ugovor, čime je njegova karijera u elitnom natjecanju, barem zasad, naglo završena. Sve je prvi objavio MMA Fighting.

Erslan je svoju prvu i jedinu pobjedu u UFC-u upisao protiv Georgea Tokkosa u Las Vegasu, slaveći jednoglasnom odlukom. Meč je bio dramatičan; nakon što je preživio teške trenutke u prvoj rundi, Erslan je preuzeo kontrolu i dominirao do kraja. Pobjeda je bila tim važnija jer je stigla u posljednjoj borbi po ugovoru, a hrvatski poluteškaš nije skrivao koliko mu trijumf znači. Odmah nakon meča uputio je emotivnu poruku supruzi i UFC-ovom "matchmakeru" Micku Maynardu.

​- Moja žena je trudna i čekamo treće dijete. Marija, volim te. Ovo je moja prva pobjeda u zadnjoj borbi u ugovoru, ovo može postati bajka. Jedini koji može ovo zeznuti je Mick Maynard - rekao je.

Iako se nadao da će mu pobjeda osigurati ostanak, ukupan omjer u promociji nije mu išao u prilog. Erslan je UFC karijeru završio s jednom pobjedom i tri poraza. Prije slavlja nad Tokkosom, gubio je od Iona Cutelabe, Navaja Stirlinga i Jimmyja Crutea. Odluka čelnika UFC-a da ne produže suradnju nije neuobičajena za borce s takvim omjerom, bez obzira na ishod posljednjeg meča. Ni njegov protivnik Tokkos nije dobio novi ugovor.

Erslanov idući korak mogao bi biti povratak u regionalnu organizaciju Fight Nation Championship (FNC), gdje je i prije odlaska u UFC bio neporaženi prvak poluteške kategorije. Povratak u FNC otvorio bi mu put prema novom napadu na titulu i ponovnom uspostavljanju statusa jedne od najvećih zvijezda regionalne borilačke scene.

