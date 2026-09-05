Ivan Gudelj bio je jedinstven! I takav će ostati u sjećanjima svih koji su ga voljeli i cijenili

Na groblju u Zmijavcima u subotu je sahranjen legendarni Ivan Gudelj. Prema posljednjem počivalištu je ispraćen uz pjesmu 'Moj lipi anđele'. Od dragog čovjeka oprostili su se brojni bivši nogometaši.

Na sprovod su stigli brojni bivši hajdukovci Ivica Šurjak, Ivan Buljan, Zoran Vulić, Drago Ćelić, Joško Španjić, Milan Rapaić, Igor Štimac, Ive Jerolimov, Nikica Cukrov, Franko Bogdan, Luka Vučko, bivši Dinamovi kapetani Marko Mlinarić, te Zvonimir Boban s ocem Marinkom.

Zmijavci: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iz Sarajeva su stigli Predrag Pašić i Faruk Hadžibegić, a bili su tamo još brojni bivši igrači, nogometni djelatnici, te navijači i prijatelji.

Brojna rodbina, sumještani, prijatelji, suigrači, ljudi koji su voljeli i cijenili legendarnog Ivana Gudelja došli su se oprostiti od njega na mjesno groblje u Zmijavcima i ispratiti ga na posljednji počinak. Lijes je bio okićen buketima bijelih ruža, šalovima Hajduka i HNS-a te vijencima... Uz odar su se mijenjale počasne straže Hajdukovih juniora, potom i navijača, legendi Hajduka u sastavu Ivica Šurjak, Ivan Buljan, Zoran Vulić, Stjepan Deverić, Drago Ćelić i Nikica Cukrov...

I ne samo oni, stotine ljudi došli su ispratiti Ivana na posljednji počinak, uglavnom iz nogometnog svijeta. Od Ivanovih Imoćana Ivana Buljana, Zvonimira Bobana, Jurice Puljiza, Marijana Budimira, Mislava Karoglana..., preko delegacije Hajduka predvođene predsjednikom Ivanom Bilićem, Zlatkom Žurom, Matom Radićem, HNS-a u kojoj su bili Zorislav Srebrić, Stipe Pletikosa i Petar Krpan, legendarnih igrača poput Marka Mlinarića, Igora Štimca, Vedrana Rožića, Ivana Strinića, Almira Turkovića, Nikole Kalinića, Mladena Pralije, Milana Rapaića, Stipe Balaića, Frane Bućana..., do Mate Bulića, Dragana Primorca, Denija Lušića, Tomislava Paškvalina...

Zmijavci: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Život Ivana Gudelja bio je sadržajan i obilježen brojnim problemima, no unatoč svim nedaćama Ivan je uvijek izlazio kao pobjednik i omiljeni lik koji je volio ljude i kojeg su ljudi voljeli. I zbog toga ga je veliki broj došao ispratiti u njegove rodne Zmijavce. Klapa je na početku zapjevala "Moj lipi anđele", obred posljednjeg ispraćaja obavila su četvorica svećenika, a pred sami ukop klapa je otpjevala još dvije pjesme "Kada umrem umotan u bilo" te "Kapetane tribali bi doma"

Ne sjećamo se nijednog igrača koji se umirovio prije 40 godina a da se i dan danas mnogi sjećaju njegovih poteza, njegovih golova, i da su s toliko emicija proživjeli posljednji oproštaj, jer mnogima je zaiskrila suza u oku, i nisu to skrivali. Ivan je bio jedna i jedinstven, i takav će ostati u sjećanju svih nas koji smo ga voljeli i cijenili. Počivao u miru...