Ivan Kvesić i Sgardelli zlatni na Mediteranskom prvenstvu u Španjolskoj, bronca Golomboš

Hrvatski reprezentativci u karateu osvojili su dvije zlatne medalje i jednu brončanu na 31. prvenstvu Mediterana u karateu, koje se održalo u španjolskom gradu Guadalajari.

Ivan Kvesić do zlata u teškoj kategoriji (+84 kg) stigao je sa sve četiri pobjede i to bez izgubljenog boda. Svladao je Cipranina Demetriusa Demetriadesa 5-0, Talijana Mattea Avanzinija 1-0 i Španjolca Samuela Caniza Hurtada s 3-0, a u finalu je bio uvjerljiv i u okršaju s Cronogorcem Nemanjom Jovovićem sa 6-0.

Na istoj razini bio je i nastup Eme Sgardelli (-50 kg). Minimalna pobjeda na startu nad Francuskinjom Tiphaine Bonnarde s 3-2. U nastavku Sgardelli je ostvarila još tri trijumfa, i to protiv Španjolke Jebari Insaf Bentame-Serroukh 4-0, Albulene Gervalle s Kosova 7-4, te u finalu protiv Talijanke Erminie Perfetto 4-1.

U seniorskoj konkurenciji uspješna je bila i Nikolina Golomboš (+68 kg), osvojivši brončanu medalju.

Stipe Barić i Daniela Topić u parakarateu, u kategoriji K22 za natjecatelje s intelektualnim poteškoćama, osvajači su zlatnih odličja. Na prvenstvu Mediterana u Guadalajari sudjelovala su ukupno 582 natjecatelja iz 16 zemalja. Najuspješnija je bila reprezentacija Španjolske.