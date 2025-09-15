Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNI REZULTATI

Ivan Kvesić i Sgardelli zlatni na Mediteranskom prvenstvu u Španjolskoj, bronca Golomboš

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ivan Kvesić i Sgardelli zlatni na Mediteranskom prvenstvu u Španjolskoj, bronca Golomboš
Zadar: Grk Konstantinos Mastrogiannis izbacio Ivana Kvesića | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hrvatski karatisti pokorili Mediteran! Kvesić i Sgardelli s dvije zlatne medalje, Golomboš brončana. Parakaratisti Stipe i Daniela također zlatni u Guadalajari

Hrvatski reprezentativci u karateu osvojili su dvije zlatne medalje i jednu brončanu na 31. prvenstvu Mediterana u karateu, koje se održalo u španjolskom gradu Guadalajari.

Ivan Kvesić do zlata u teškoj kategoriji (+84 kg) stigao je sa sve četiri pobjede i to bez izgubljenog boda. Svladao je Cipranina Demetriusa Demetriadesa 5-0, Talijana Mattea Avanzinija 1-0 i Španjolca Samuela Caniza Hurtada s 3-0, a u finalu je bio uvjerljiv i u okršaju s Cronogorcem Nemanjom Jovovićem sa 6-0.

Na istoj razini bio je i nastup Eme Sgardelli (-50 kg). Minimalna pobjeda na startu nad Francuskinjom Tiphaine Bonnarde s 3-2. U nastavku Sgardelli je ostvarila još tri trijumfa, i to protiv Španjolke Jebari Insaf Bentame-Serroukh 4-0, Albulene Gervalle s Kosova 7-4, te u finalu protiv Talijanke Erminie Perfetto 4-1.

U seniorskoj konkurenciji uspješna je bila i Nikolina Golomboš (+68 kg), osvojivši brončanu medalju.

Stipe Barić i Daniela Topić u parakarateu, u kategoriji K22 za natjecatelje s intelektualnim poteškoćama, osvajači su zlatnih odličja. Na prvenstvu Mediterana u Guadalajari sudjelovala su ukupno 582 natjecatelja iz 16 zemalja. Najuspješnija je bila reprezentacija Španjolske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku
KIKS 'MODRIH'

Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku

Pozo (21.) i Trontelj (47.) doveli su Goričane u vodstvo 2-0, a Kulenović je zabio gol nakon manje od 20 sekundi na travnjaku u 57. minuti nakon što je ušao s klupe. Stojković je u 62. dobio crveni karton
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamova bajka je završena: Villar i Mišić ne funkcioniraju skupa, klinac jedini ispao frajer
KOMENTAR

Dinamova bajka je završena: Villar i Mišić ne funkcioniraju skupa, klinac jedini ispao frajer

DINAMO - GORICA 1-2 Dinamo je vezni red popunio najskupljim pojačanjima, igračima koji su igrali nogomet na visokoj razini, ali puno toga i dalje ne funkcionira u igri 'modrih'. A kad je bilo gusto, jedini je vukao mladi Portugalac...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025