Skandal! Ivan Leko na policiji u aferi s namještanjem utakmica

Nogometni suci Sebastian Delferiere i Bart Vertenten te Mogi Bayat, inače 'najjači' menadžer na belgijskom nogometnom tržištu i brat Mehdi Bayata, direktora prvoligaša Charleroija, uhićeni su jutros u Belgiji zbog sumnji u pranje novca i namještanje utakmica.

Kako navode belgijski mediji, na ispitivanje je priveden i Ivan Leko, trener aktualnog prvaka Club Bruggea...

- Ne znam o čemu je riječ, šokirala me vijest da je moj brat uhićen. Jedino što znam je da Charleroi nema nikakve veze s tim niti je klub pod istragom - rekao je Mehdi Bayat.

Policija u pretresu Lekine kuće

Odmah smo kontaktirali belgijske kolege kako bismo provjerili o čemu se točno radi. Točnije, Jurgena Gerila, novinara Het Nieuwsblad.

- Policija trenutačno provodi istragu o korupciji i namještanju utakmica. Osumnjičen je Dejan Veljković, koji je bivši menadžer Ivana Leke i njegov dobar prijatelj. Policija trenutačno vrši pretres kuće Ivana Leke, kao i ostalih u ovoj istrazi...

Koja je uloga Ivana Leke u ovom procesu, je li osumnjičenik ili svjedok?

- Hm, još nije poznato. Čini mi se da je svjedok, ali ne mogu vam potvrditi.

Je li Leko danas vodio trening u Bruggeu?

- Nije. U policiji je na ispitivanju.

Za Brugge trenutačno igraju trojica Hrvata - Ivan Tomečak, Karlo Letica i Matej Mitrović.

Foto: Club Brugge

"Club Brugge potvrđuje da je u sklopu velike istrage pravosudne policije u belgijskom nogometu federalna policija posjetila urede i na stadionu Jan Breiydel. Naravno, u potpunosti surađujemo s istragom. Naš trener Ivan Leko danas nije u klubu i također će biti ispitan u kontektsu iste istrage", priopćio je Club Brugge.

Belgijski "VTM Nieuws" javlja da još nije sasvim jasno zašto je Ivan Leko uhićen. Meta pravosudne policije navodno je spomenuti Veljković, a zasad nema potvrde da je Leko također osumnjičen za neko krivično djelo.

Jedan od dvojice uhićenih sudaca, Bart Vertenten (30), sudio je prije tri dana belgijski derbi Standard - Club Brugge, koji je završio pobjedom Standarda 3-1.

Pod istragom su i Anderlecht, Genk, Standard...

Kako doznajemo od belgijskih kolega, Ivana Leku su priveli sinoć. Jučer su igrači Club Bruggea imali slobodan dan. U Belgiji televizije imaju program uživo. Kao da je teroristički napad. Ispred stadiona Club Bruggea je puno novinara.

Prema informacijama portala hln.be, istrage o pranju novca i namještanju utakmica su odvojene. Belgijci javljaju kako od jutra traju pretresi službenih prostorija prvoligaških klubova te će tijekom te akcije pretresti čak 20-ak klupskih sjedišta. Istragom su, zasad, uz Club Brugge obuhvaćeni prvoligaši Gent, Kortrijk, Genk, Anderlecht, Lokeren, Standard, Oostende, Mechelen.

Priveden je tako i bivši trener Liersea i Anderlechta Herrman van Holsbeec. Za njega se u ovoj istrazi navodi kako je za vrijeme svog posla u Anderlechtu imao usku suradnju s Bayatom. Prema nekim novinskim istraživanjima, Bayat je držao 90% nogometnog tržišta u Belgiji.

Operacija 'Čiste ruke', pretraženo je 57 kuća

Operacija koju su belgijski mediji i policija nazvali 'Čiste ruke' vjerojatno je jedna od najvećih takve vrste u novijoj povijesti. Belgijski nogomet na velikom je udaru, u akciji su pretresene 44 kuće u Belgiji i 13 njih u inozemstvu, a gotovo cijela prvoligaška scena nalazi se na udaru policije i pravo je pitanje kako će to belgijski nogomet preživjeti.

Tehnički direktor Genta Michel Louwagie jedan je od onih čija je kuća pretresena, no po izlasku iz svog ureda bio je itekako odmjeren u izjavama za medije. Ništa nije želio potvrditi, no ono što je jasno je da se i on našao pod udarom istrage.

Foto: ClubBrugge.kv

Istrage su počele krajem 2017.

Savezno tužiteljstvo s istragama je započelo još krajem 2017. godine, a konačni epilog svega bile su pretrage kuća u srijedu ujutro. Belgijski mediji javljaju danas kako uloga Ivana Leke u cijelom ovom skandalu još nije poznata, no zna se da je njegov menadžer i navodno dobar prijatelj zloglasni Dejan Veljković i već to dovoljno je da se hrvatski trener nađe na udaru.

Prema pisanju poretala VTM Nieuws prošle su godine kupljene dvije utakmice u Jupiler Pro Ligi, no još nije otkriveno o kojim se točno utakmicama radi. Prema dostupnim informacijama pod sumnjom su poslovi u koje su uključeni Michel Preud'homme, Dieumerci Ndongala, Adrien Trebel i Obbi Oulare. Te poslove radio je Bayat. Na udaru su i oni koje je odrađivao Veljković, a tiču se Aleksandra Jankovića, Filip Mladenovića, Miloša Kosanovića i Dine Arslanagića.

Pretražene kuće u Srbiji i Makedoniji

Kao što je i navedenu, uz one u Belgiji, pretraženi su domovi osumnjićenih i u inozemstvu. Među ostalima i u Makedoniji, Srbiji, Cipru, Malti...

Pod istragom transferi Letice i Tomečaka?

Iako je Mogi Bayat dugo bio nepoželjan u i oko Club Bruggea, nedavno je bio ipak upleten u transfere u klubu Ivana Leke, između ostalih onih Anthonyja Limbombe i kaveha Rezaeija. Dejan Veljković, pak, odigrao je svoju ulogu u transferima Karla Letice i Ivana Tomečaka. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Brugge stoji iza Leke: Sve je čisto, Leko nije kriv!

Kod nas je sve čisto, surađivat ćemo apsolutno 100 posto s istražiteljima. Nemamo što skrivati, naravno da surađujemo s vlastima. Potpuno stojimo iza našeg trenera Ivana Leke, koji nije apsolutno ništa kriv, rekao je predsjednik Club Bruggea Bart Verhaeghe.

'Još ne znamo je li Leko osumnjičenik ili svjedok

Walter Van Steenbrugge, odvjetnik Club Bruggea, na usluzi je hrvatskom treneru.

- Sada sam na putu prema Leki, pa još ne mogu ništa reći o tome, nije odlučeno da je on u principu svjedok - kaže odvjetnik te dodaje:

- Prerano je pričati o tome je li on svjedok ili osumnjičenik. Puno ljudi nagađa o tome, ali to je ipak još prerano. Istragom će se saznati jesu li se neke stvari dogodile ili ne, ne znamo još je li Leko svjedok ili osumnjičenik.